Ένα διαμέρισμα προς πώληση στο Χαλάνδρι
Ένα διαμέρισμα προς πώληση στο Χαλάνδρι
Επενδυτική ευκαιρία από το χαρτοφυλάκιο της doValue, για όσους αναζητούν κατοικία στα βόρεια προάστια.
Το Χαλάνδρι συγκαταλέγεται στις πλέον περιζήτητες περιοχές των βορείων προαστίων, διατηρώντας σταθερά ισχυρό ενδιαφέρον τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για επένδυση. Η προνομιακή θέση του στη βορειοανατολική πλευρά του λεκανοπεδίου, στους πρόποδες της Πεντέλης, συνδυάζεται με αναβαθμισμένες υποδομές, έντονη εμπορική δραστηριότητα, χώρους πρασίνου και μια πολυσχιδή πολιτιστική ζωή.
Η περιοχή προσφέρει άμεση πρόσβαση στους σημαντικότερους οδικούς άξονες της Αττικής, όπως η Λεωφόρος Κηφισίας, η Λεωφόρος Μεσογείων και η Αττική Οδός, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις προς το κέντρο της Αθήνας και κάθε κατεύθυνση του λεκανοπεδίου. Παράλληλα, το εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων ενισχύει τη λειτουργικότητα της καθημερινότητας και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση στις μετακινήσεις εντός της περιοχής.
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