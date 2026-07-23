Ρέθυμνο: Η ανανεωμένη εμπειρία φιλοξενίας στη μεγαλύτερη παραλία της Κρήτης
Ρέθυμνο: Η ανανεωμένη εμπειρία φιλοξενίας στη μεγαλύτερη παραλία της Κρήτης
Εκεί όπου η κρητική φιλοξενία συναντά τη νέα αισθητική ενός εμβληματικού resort δίπλα στη θάλασσα.
Με την αύρα της γοητευτικής Παλιάς Πόλης να μας καλεί να περπατήσουμε με τις ώρες στα στενά της, το όμορφο ενετικό λιμάνι με την πλούσια, μακρά ιστορία, τα γραφικά χωριά, τα εντυπωσιακά φαράγγια και τις πεντακάθαρες θάλασσες, το Ρέθυμνο μοιάζει με τον απόλυτο προορισμό κάθε καλοκαιριού. Ούτε υπερβολικά ήσυχο ούτε κουραστικά τουριστικό, είναι ένας τόπος που μπορεί να χωρέσει στο μέγεθος μίας όμορφης ελληνικής πόλης την ανάγκη για χαλάρωση, περιήγηση, θάλασσα, γεύσεις και αληθινή επαφή με την Κρήτη.
Γι’ αυτό και το Ρέθυμνο μοιάζει ιδανικό για τις διακοπές του φετινού καλοκαιριού. Γιατί εδώ το πρόγραμμα μπορεί να μένει ελεύθερο. Το πρωί μπορεί να ξεκινήσει χαλαρά με ξεκούραση σε μια απέραντη αμμουδιά, το μεσημέρι να συνεχιστεί με ηρεμία κάτω από τη σκιά των δέντρων, το απόγευμα να κυλήσει υπέροχα με μια βόλτα στην Παλιά Πόλη και το βράδυ να ολοκληρωθεί ιδανικά με καλό φαγητό σε μια πλατεία, εκεί όπου η πόλη αποκαλύπτει τον πιο ζωντανό και φιλόξενο χαρακτήρα της. Η Κρήτη, άλλωστε, ξέρει να υποδέχεται τους επισκέπτες με έναν τρόπο φιλόξενο, ζεστό και ταυτόχρονα χαλαρό. Με τραπέζια πάντοτε γεμάτα, με ανθρώπους ανοιχτούς, με τοπία που γίνονται αναμνήσεις και με μια αίσθηση θαλπωρής και γενναιοδωρίας για την οποία το νησί φημίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Γι’ αυτό και το Ρέθυμνο μοιάζει ιδανικό για τις διακοπές του φετινού καλοκαιριού. Γιατί εδώ το πρόγραμμα μπορεί να μένει ελεύθερο. Το πρωί μπορεί να ξεκινήσει χαλαρά με ξεκούραση σε μια απέραντη αμμουδιά, το μεσημέρι να συνεχιστεί με ηρεμία κάτω από τη σκιά των δέντρων, το απόγευμα να κυλήσει υπέροχα με μια βόλτα στην Παλιά Πόλη και το βράδυ να ολοκληρωθεί ιδανικά με καλό φαγητό σε μια πλατεία, εκεί όπου η πόλη αποκαλύπτει τον πιο ζωντανό και φιλόξενο χαρακτήρα της. Η Κρήτη, άλλωστε, ξέρει να υποδέχεται τους επισκέπτες με έναν τρόπο φιλόξενο, ζεστό και ταυτόχρονα χαλαρό. Με τραπέζια πάντοτε γεμάτα, με ανθρώπους ανοιχτούς, με τοπία που γίνονται αναμνήσεις και με μια αίσθηση θαλπωρής και γενναιοδωρίας για την οποία το νησί φημίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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