«Μην τη χάσεις με τίποτα»: Η Λέσβος του δημοσιογράφου Παύλου Παπαδημητρίου
«Μην τη χάσεις με τίποτα»: Η Λέσβος του δημοσιογράφου Παύλου Παπαδημητρίου
Ο Παύλος Παπαδημητρίου γράφει για τη Λέσβο των ζεστών Ανθρώπων, του φυσικού κάλλους και των θαυμαστών γεύσεων.
Η αλήθεια είναι πως, όταν μου ζητήθηκε να γράψω για την «ακαταμάχητη» Λέσβο, το νησί του πατέρα μου, του Ρήγα, αρχικά καταχάρηκα. «Αυτό είναι, θα δώσω ρεσιτάλ», σκέφτηκα. Όσο, όμως, περνούσαν οι ώρες και, μετέπειτα, οι μέρες, ένιωθα να με λούζει κρύος ιδρώτας. Τι να πρωτογράψεις, τι;
Τι να βάλεις μέσα και τι να αφήσεις εκτός; Δεν είμαι, βλέπετε, ούτε ο περιβόητος Πιττακός ο Μυτιληναίος, ένας εκ των επτά σοφών της αρχαιότητας, ούτε και ο Οδυσσέας Ελύτης, και οι δύο εκλεκτά τέκνα αυτού του τόπου, για να τα ξεδιαλέξω εύκολα και, όπως είναι φυσικό, αγχώνομαι.
Είναι, πιστέψτε με, πολλά, πολλά τα «πρεπά» κι όχι απαραίτητα επειδή μιλάμε για ένα μεγάλο σε έκταση νησί. Είναι πολλά επειδή το έχει ευλογήσει ο Πανάγαθος. Μη με παρεξηγήσετε, αλλά ξεκινώ από το ούζο, το ουζέλι, όπως το λέμε. Και ξεκινώ από αυτό γιατί εκεί θα καταλήξω. Πρώτα πρώτα, και δίχως την παραμικρή διάθεση να φανώ ή να δείξω τοπικιστής, όταν λέμε ούζο, εννοούμε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το ούζο Μυτιλήνης. Τέλος. Άλλωστε, εκεί παράγεται το 50% της διεθνούς παραγωγής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα