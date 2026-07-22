Ιωάννης Πάππος: Το ησυχαστήριο στο Πήλιο του Έλληνα συγγραφέα που κατέκτησε τους Αμερικανούς κριτικούς
Ιωάννης Πάππος: Το ησυχαστήριο στο Πήλιο του Έλληνα συγγραφέα που κατέκτησε τους Αμερικανούς κριτικούς
«Γυρίζουμε εκεί που νιώθουμε σπίτι. Για μένα ήταν και θα είναι πάντα το νότιο Πήλιο».
Ελλάδα, Γαλλία, Αγγλία, Αμερική. Ο Γιάννης, όπως έλεγαν και οι Τρύπες στην «Ταξιδιάρα Ψυχή», είχε ξεχάσει πού ακριβώς ήθελε να πάει. Μέσα σε όλα αυτά τα ταξίδια ζωής, αφού στο εξωτερικό ζει και εργάζεται για περίπου 25 χρόνια, με βασικό σταθμό τη Νέα Υόρκη, υπήρχε η αγαπημένη του και δική μας σταθερά: το Πήλιο.
Η ζωή του, περιπετειώδης αλλά με μια γερή δόση πειθαρχίας και όχι ακριβώς τυχοδιωκτισμού, είχε τα συστατικά στοιχεία της επιτυχίας: γνώση, ρίσκο, αισιοδοξία, καλό χειρισμό του λόγου και μια ζωή που έκανε τη φήμη του να προπορεύεται της παρουσίας του. Παράλληλα με την πορεία του ως στέλεχος του νεοϋορκέζικου management consulting, έγραψε το βιβλίο Hotel Living (Harper Collins) στα αγγλικά, αντλώντας έμπνευση από τον κόσμο των επιχειρήσεων, και το βιβλίο του έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία.
Ο Ιωάννης Πάππος, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Stanford στην Καλιφόρνια και στη συνέχεια απέκτησε MBA από το INSEAD. Έτσι βρέθηκε να ζει στο εξωτερικό επί περίπου 25 χρόνια, εργαζόμενος στη Νέα Υόρκη. Στην καριέρα του ασχολήθηκε με τη συμβουλευτική επιχειρήσεων (management consulting), αποκτώντας εμπειρία σε κορυφαίες εταιρείες συμβούλων, μια πορεία που ενέπνευσε και το υπόβαθρο του κεντρικού ήρωα στο πρώτο του μυθιστόρημα “Hotel Living”.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα