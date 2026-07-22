Ποιες δεξιότητες θα κάνουν τα ξενοδοχειακά στελέχη να ξεχωρίσουν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Ποιες δεξιότητες θα κάνουν τα ξενοδοχειακά στελέχη να ξεχωρίσουν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Οι νέες απαιτήσεις για τα στελέχη της ξενοδοχειακής αγοράς.
Νέα έκθεση της EHL εξετάζει τις δεξιότητες που χρειάζονται τα στελέχη της φιλοξενίας σε ένα περιβάλλον που επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη. Η έκθεση για τις δεξιότητες των στελεχών στη φιλοξενία των Dr. Sowon Kim και Bertrand Audrin, βασίζεται σε ανασκόπηση 40 ετών ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, καθώς και σε συνεντεύξεις με 22 ανώτατα στελέχη του κλάδου.
Από περισσότερες από 1.500 αναφορές σε δεξιότητες διοίκησης και καθοδήγησης ομάδων, οι ερευνητές κατέληξαν σε ένα πλαίσιο 30 επιμέρους δεξιοτήτων, οργανωμένων σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Στόχος της μελέτης είναι να εξετάσει ποιες ικανότητες θα παραμείνουν κρίσιμες για τη φιλοξενία σε ένα περιβάλλον που γίνεται πιο σύνθετο, πιο απαιτητικό και περισσότερο τεχνολογικό.
Η τεχνολογία αλλάζει γρήγορα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η φιλοξενία. Από την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και τη διαχείριση κρατήσεων έως την πρόβλεψη ζήτησης, την τιμολόγηση και τις εσωτερικές διαδικασίες των ξενοδοχείων, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο. Ωστόσο, όσο περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες αυτοματοποιούνται, τόσο πιο καθαρά αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ερώτημα για τον κλάδο, ποιες δεξιότητες θα παραμείνουν πραγματικά ανθρώπινες και απαραίτητες τα επόμενα χρόνια;
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Από περισσότερες από 1.500 αναφορές σε δεξιότητες διοίκησης και καθοδήγησης ομάδων, οι ερευνητές κατέληξαν σε ένα πλαίσιο 30 επιμέρους δεξιοτήτων, οργανωμένων σε τέσσερις βασικές κατηγορίες. Στόχος της μελέτης είναι να εξετάσει ποιες ικανότητες θα παραμείνουν κρίσιμες για τη φιλοξενία σε ένα περιβάλλον που γίνεται πιο σύνθετο, πιο απαιτητικό και περισσότερο τεχνολογικό.
Η τεχνολογία αλλάζει γρήγορα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η φιλοξενία. Από την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και τη διαχείριση κρατήσεων έως την πρόβλεψη ζήτησης, την τιμολόγηση και τις εσωτερικές διαδικασίες των ξενοδοχείων, η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο. Ωστόσο, όσο περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες αυτοματοποιούνται, τόσο πιο καθαρά αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ερώτημα για τον κλάδο, ποιες δεξιότητες θα παραμείνουν πραγματικά ανθρώπινες και απαραίτητες τα επόμενα χρόνια;
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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