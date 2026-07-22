Ένα νέο ξενοδοχείο στην Πάρο, αφετηρία για την εξερεύνηση της ιστορίας και της φυσικής ομορφιάς του νησιού
Ένα νέο ξενοδοχείο στην Πάρο, αφετηρία για την εξερεύνηση της ιστορίας και της φυσικής ομορφιάς του νησιού
Το Parian Chronicle, νέο μέλος του Destination by Hyatt υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, συστήνει τη σύγχρονη κυκλαδίτικη φιλοξενία.
Ένα μέρος όπου ο νους και το σώμα σας θα ξεκουραστούν, το βλέμμα σας θα δροσιστεί από το απαράμιλλο κάλλος της φύσης και, ταυτόχρονα, θα γνωρίσετε βαθύτερα έναν τόπο με μακρά ιστορία και πολιτισμό. Ένας προορισμός καμωμένος με φροντίδα, ώστε κάθε μικρή λεπτομέρεια να σας προσφέρει στιγμές ηρεμίας και ουσιαστικής σύνδεσης με τον φυσικό χώρο που το περιβάλλει.
Δεν έχετε παρά να βρεθείτε στον Κάμπο της Πάρου και να απολαύσετε τη φιλοξενία του Parian Chronicle, του νέου μέλους του Destination by Hyatt, που δημιουργήθηκε για να αφήσει τη δική του σφραγίδα στον χάρτη των πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην κυκλαδίτικη φιλοξενία. Η έμπνευσή του αντλείται από την ιστορία, το τοπίο και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του νησιού, στοιχεία που διαμορφώνουν την ταυτότητα ενός ξενοδοχείου διεθνούς εμβέλειας, το οποίο λειτουργεί υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality.
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