5 παραλίες στην Κορινθία - Πεντακάθαρα νερά και απέραντες αμμουδιές
5 παραλίες στην Κορινθία - Πεντακάθαρα νερά και απέραντες αμμουδιές
Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, για μονοήμερη εκδρομή ή και για βουτιές
Ο νομός Κορινθίας προσφέρει πολλές επιλογές για κολύμπι, από τις παραλίες στην ακτογραμμή του Κορινθιακού Κόλπου στο βόρειο τμήμα του νομού μέχρι και τις ακτές του Αργοσαρωνικού Κόλπου στα ανατολικά. Η ευκολία πρόσβασης και η κοντινή απόσταση από την Αθήνα τις καθιστούν ιδανικές για μια μονοήμερη εκδρομή που περιλαμβάνει βουτιές σε καταγάλανα νερά.
Καλογερολίμανο
Σε απόσταση 105 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, στο ύψος του Σοφικού, πριν από την Επίδαυρο, η παραλία Καλογερολίμανο είναι ένας μεγάλος φυσικός κόλπος με καταγάλανα νερά. Φωλιασμένη ανάμεσα σε πράσινες πλαγιές, προσφέρει μια αίσθηση απομόνωσης και οικειότητας, καθιστώντας την αγαπημένο σημείο για όσους αγαπούν μια πιο ιδιωτική εμπειρία στην παραλία. Με λευκό βότσαλο, βαθιά νερά και δέντρα κοντά στην παραλία, είναι ιδανικό σημείο για να περάσετε όλη τη μέρα και να ευχαριστηθείτε τη θάλασσα. Δεν είναι οργανωμένη και πρέπει να έρθετε με προμήθειες.
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Καλογερολίμανο
Σε απόσταση 105 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, στο ύψος του Σοφικού, πριν από την Επίδαυρο, η παραλία Καλογερολίμανο είναι ένας μεγάλος φυσικός κόλπος με καταγάλανα νερά. Φωλιασμένη ανάμεσα σε πράσινες πλαγιές, προσφέρει μια αίσθηση απομόνωσης και οικειότητας, καθιστώντας την αγαπημένο σημείο για όσους αγαπούν μια πιο ιδιωτική εμπειρία στην παραλία. Με λευκό βότσαλο, βαθιά νερά και δέντρα κοντά στην παραλία, είναι ιδανικό σημείο για να περάσετε όλη τη μέρα και να ευχαριστηθείτε τη θάλασσα. Δεν είναι οργανωμένη και πρέπει να έρθετε με προμήθειες.
Διαβάστε περισσότερα στο www.travel.gr
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