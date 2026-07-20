Αυτό το καλοκαίρι σαλπάρουμε για Τήνο με άνεση
Αυτό το καλοκαίρι σαλπάρουμε για Τήνο με άνεση
Μόλις δύο ώρες από το λιμάνι της Ραφήνας, η Τήνος γίνεται πιο προσιτή, με την άνεση που προσφέρει η SEAJETS.
«Δισύλλαβο που κολυμπάει μ’ άλλα δισύλλαβα στο Αιγαίο ανάμεσα Μύκονο και Άνδρο πιο νότια Πάρος και Νάξος απέναντι η Σύρα και η Δήλος», περιγράφει ο ποιητής Ντίνος Σιώτης την Τήνο, το νησί των Κυκλάδων όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη ταξιδιωτική εμπειρία και το κατά τόπους άνυδρο τοπίο εναλλάσσεται με πεδινές εκτάσεις. Την τιμητική τους έχουν οι ξερολιθιές και οι περιστερώνες, παραλίες με καθάρια νερά, σημεία ιδανικά για πεζοπορικές διαδρομές, παραδοσιακοί οικισμοί με μακρά ιστορία και πολιτισμό. Είναι η γενέτειρα σπουδαίων δημιουργών όπως οι Χαλεπάς, Λύτρας και Γύζης, το νησί που έχει παράδοση στη μαρμαρογλυπτική και όπου κάθε καλοκαίρι λαμβάνει χώρα πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
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