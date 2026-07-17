«Άλκηστις» στην Επίδαυρο: Θάνατος και ανάσταση επί σκηνής
«Άλκηστις» στην Επίδαυρο: Θάνατος και ανάσταση επί σκηνής
Μετά την πρεμιέρα της στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου η «Άλκηστις» σε παραγωγή Εθνικού Θεάτρου περιοδεύει σε Ελλάδα και Κύπρο.
Ομορφιά και αισθητική σμίγουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, υποδέχονται το δράμα που –όσο και να πονά– είναι πανανθρώπινο κοινό. Μέσω του δράματος επιτυγχάνεται η κάθαρση, δεν είναι όμως το κάθε γεγονός το ίδιο προς διαχείριση, πολλώ δε μάλλον όταν αφορά την αναπόφευκτη απώλεια. Είναι αυτή που έρχεται στη σκέψη μας στο άκουσμα της ευριπίδειας τραγωδίας «Άλκηστις» (438 π.Χ.) και ευθύς τη σκέψη συμπληρώνει το αντίθετο της απώλειας, την επαναφορά στη ζωή.
Ως το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής τον θάνατο αλλά και την ανάσταση, η «Άλκηστις» μας κρατά μεν μουδιασμένους, δίνει δε, το έναυσμα, για μία σειρά ζητημάτων που δεν έχουν πάψει να απασχολούν την ανθρωπότητα ανά τους αιώνες. Η ζωή είναι «δώρο» αλλά πώς διαχειριζόμαστε το αντίθετό της και ποια τα συναισθήματα όταν αυτού του είδους η φυγή είναι πρόωρη και αφορά αγαπημένα μας πρόσωπα; Αρκεί η αγάπη ώστε ένα πρόσωπο να πάρει τη θέση του άλλου και να μεταφερθεί από τον βαρκάρη του Αχέροντα;
Η Άλκηστις προσφέρει ζωή με τίμημα τη δική της. Το ζητούμενο στην προκειμένη τραγωδία του Ευριπίδη είναι τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή, όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί, τι σηματοδοτεί η εκκωφαντική σιωπή της Άλκηστης και ποιο το πραγματικό τίμημα της σωτηρίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ως το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής τον θάνατο αλλά και την ανάσταση, η «Άλκηστις» μας κρατά μεν μουδιασμένους, δίνει δε, το έναυσμα, για μία σειρά ζητημάτων που δεν έχουν πάψει να απασχολούν την ανθρωπότητα ανά τους αιώνες. Η ζωή είναι «δώρο» αλλά πώς διαχειριζόμαστε το αντίθετό της και ποια τα συναισθήματα όταν αυτού του είδους η φυγή είναι πρόωρη και αφορά αγαπημένα μας πρόσωπα; Αρκεί η αγάπη ώστε ένα πρόσωπο να πάρει τη θέση του άλλου και να μεταφερθεί από τον βαρκάρη του Αχέροντα;
Η Άλκηστις προσφέρει ζωή με τίμημα τη δική της. Το ζητούμενο στην προκειμένη τραγωδία του Ευριπίδη είναι τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή, όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί, τι σηματοδοτεί η εκκωφαντική σιωπή της Άλκηστης και ποιο το πραγματικό τίμημα της σωτηρίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα