Η φιλοξενία της Μεσσηνίας στη νέα εποχή ενός ιστορικού ξενοδοχείου δίπλα στη θάλασσα
Η φιλοξενία της Μεσσηνίας στη νέα εποχή ενός ιστορικού ξενοδοχείου δίπλα στη θάλασσα
Το Grecotel Filoxenia Kalamata περνά στη νέα του εποχή, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη πλευρά της μεσσηνιακής φιλοξενίας.
Η Καλαμάτα τα έχει όλα σε μια ισορροπία σπάνια. Από τη μία, τον Μεσσηνιακό Κόλπο και τη μεγάλη παραλιακή ζώνη να δίνει στην πόλη μια ακόμη πιο έντονη καλοκαιρινή ζωντάνια. Από την άλλη, τον Ταΰγετο, επιβλητικό, να υψώνεται στο βάθος και να θυμίζει ότι εδώ η φύση είναι μέρος της καθημερινής εμπειρίας.
Η Καλαμάτα είναι πόλη που ζει όλο τον χρόνο, αλλά το καλοκαίρι αποκτά μια ξεχωριστή εξωστρέφεια. Τα πρωινά ξεκινούν με βουτιές στη θάλασσα, οι βόλτες συνεχίζονται στην παραλία, τα απογεύματα γεμίζουν με χρώμα και αέρα από τον κόλπο, ενώ τα βράδια συνεχίζονται σε τραπέζια με τη χαρακτηριστική μεσσηνιακή αίσθηση φιλοξενίας που έχει τη δική της ταυτότητα. Είναι ένας προορισμός ιδανικός για όσους θέλουν διακοπές με άνεση, αλλά όχι αποκομμένες από την αυθεντική ζωή ενός τόπου. Για όσους θέλουν να ξυπνούν δίπλα στη θάλασσα, να έχουν την πόλη στα πόδια τους, να ανακαλύπτουν γεύσεις, ιστορίες, διαδρομές και τοπία χωρίς να χάνουν την αίσθηση της ευκολίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η Καλαμάτα είναι πόλη που ζει όλο τον χρόνο, αλλά το καλοκαίρι αποκτά μια ξεχωριστή εξωστρέφεια. Τα πρωινά ξεκινούν με βουτιές στη θάλασσα, οι βόλτες συνεχίζονται στην παραλία, τα απογεύματα γεμίζουν με χρώμα και αέρα από τον κόλπο, ενώ τα βράδια συνεχίζονται σε τραπέζια με τη χαρακτηριστική μεσσηνιακή αίσθηση φιλοξενίας που έχει τη δική της ταυτότητα. Είναι ένας προορισμός ιδανικός για όσους θέλουν διακοπές με άνεση, αλλά όχι αποκομμένες από την αυθεντική ζωή ενός τόπου. Για όσους θέλουν να ξυπνούν δίπλα στη θάλασσα, να έχουν την πόλη στα πόδια τους, να ανακαλύπτουν γεύσεις, ιστορίες, διαδρομές και τοπία χωρίς να χάνουν την αίσθηση της ευκολίας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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