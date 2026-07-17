Γρήγορο και οικονομικό internet στο νησί; Κι όμως γίνεται, ακόμα και χωρίς οπτική ίνα
Γρήγορο και οικονομικό internet στο νησί; Κι όμως γίνεται, ακόμα και χωρίς οπτική ίνα
Το COSMOTE 5G WiFi αποτελεί ιδανική επιλογή εκεί όπου δεν έχει φτάσει οπτική ίνα, σε τουριστικές περιοχές της Ελλάδας.
Η εικόνα είναι γνώριμη: ένα κομψό πέτρινο σπίτι στην άκρη ενός βράχου στη Σαντορίνη, μια minimal βίλα με θέα το απέραντο γαλάζιο στην Πάρο, ή ένα αναπαλαιωμένο αρχοντικό στην Κέρκυρα. Το ελληνικό καλοκαίρι έχει συνδεθεί παγκοσμίως με την υψηλή αισθητική, τη χαλάρωση και την επαφή με τη φύση.
Ωστόσο, στην εποχή του “anywhere office” και των digital nomads, αλλά και για κάθε ταξιδιώτη που θέλει να μοιράζεται τις εμπειρίες του σε πραγματικό χρόνο, η έννοια της πολυτέλειας έχει αποκτήσει και μια νέα διάσταση: την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα.
Το να μπορείς να στείλεις ένα μεγάλο αρχείο για τη δουλειά σου κάτω από τη σκιά μιας πέργκολας ή να κάνεις stream μια ταινία υψηλής ευκρίνειας το βράδυ στο εξοχικό, είναι πλέον ζητούμενο. Τι γίνεται όμως σε εκείνους τους πανέμορφους προορισμούς της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας όπου η οπτική ίνα, η οποία προσφέρει υπερυψηλές ταχύτητες, δεν έχει φτάσει ακόμα;
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ωστόσο, στην εποχή του “anywhere office” και των digital nomads, αλλά και για κάθε ταξιδιώτη που θέλει να μοιράζεται τις εμπειρίες του σε πραγματικό χρόνο, η έννοια της πολυτέλειας έχει αποκτήσει και μια νέα διάσταση: την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα.
Το να μπορείς να στείλεις ένα μεγάλο αρχείο για τη δουλειά σου κάτω από τη σκιά μιας πέργκολας ή να κάνεις stream μια ταινία υψηλής ευκρίνειας το βράδυ στο εξοχικό, είναι πλέον ζητούμενο. Τι γίνεται όμως σε εκείνους τους πανέμορφους προορισμούς της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας όπου η οπτική ίνα, η οποία προσφέρει υπερυψηλές ταχύτητες, δεν έχει φτάσει ακόμα;
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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