96 ώρες στη Σεούλ: Ο William Faithful μάς ξεναγεί στην πόλη - φαινόμενο
96 ώρες στη Σεούλ: Ο William Faithful μάς ξεναγεί στην πόλη - φαινόμενο
Ένα οδοιπορικό σε μία από τις συναρπαστικές μητροπόλεις του κόσμου.
Οι λεωφόροι που ενώνουν την πόλη με το αεροδρόμιο είναι μεγάλες και άνετες. Οι οδηγοί των τουριστικών πούλμαν και των λεωφορείων της αστικής συγκοινωνίας, φορώντας λευκά μάλλινα γάντια, καταμετρούν με σχολαστικότητα τον αριθμό των επιβατών κατά την έναρξη του δρομολογίου.
Το μετρό της Σεούλ, αν και δαιδαλώδες, είναι φιλικό στον χρήστη και φθηνό. Χάρτες και ταμπέλες στα αγγλικά βρίσκονται παντού, ενώ αποτελεί μικρό κατόρθωμα να καταφέρεις να επιβιβαστείς σε λάθος τρένο. Εάν κοντοσταθείς προβληματισμένος λίγο παραπάνω σε κάποιο εκδοτήριο, πάντα θα εμφανιστεί κάποιος πολίτης για να σε βοηθήσει, δίνοντάς σου οδηγίες. Μέσα στα βαγόνια επικρατεί απόλυτη ησυχία. Οι θέσεις για την τρίτη ηλικία, τις εγκύους και τα ΑμεΑ μένουν πάντα κενές, ακόμη και όταν δεν βρίσκεται στο βαγόνι κάποιος επιβάτης από αυτές τις κατηγορίες. Ένας ζωντανός μεσογειακός διάλογος στην αποβάθρα μπορεί να προκαλέσει μια μικρή ενόχληση σε κάποιον που δεν είναι προσηλωμένος στην κινητή του συσκευή. Σε πολλά σημεία της πόλης διατίθεται δημόσιο WiFi, αν και οι κορεατικές eSIM είναι φθηνές και εύκολες στη χρήση.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το μετρό της Σεούλ, αν και δαιδαλώδες, είναι φιλικό στον χρήστη και φθηνό. Χάρτες και ταμπέλες στα αγγλικά βρίσκονται παντού, ενώ αποτελεί μικρό κατόρθωμα να καταφέρεις να επιβιβαστείς σε λάθος τρένο. Εάν κοντοσταθείς προβληματισμένος λίγο παραπάνω σε κάποιο εκδοτήριο, πάντα θα εμφανιστεί κάποιος πολίτης για να σε βοηθήσει, δίνοντάς σου οδηγίες. Μέσα στα βαγόνια επικρατεί απόλυτη ησυχία. Οι θέσεις για την τρίτη ηλικία, τις εγκύους και τα ΑμεΑ μένουν πάντα κενές, ακόμη και όταν δεν βρίσκεται στο βαγόνι κάποιος επιβάτης από αυτές τις κατηγορίες. Ένας ζωντανός μεσογειακός διάλογος στην αποβάθρα μπορεί να προκαλέσει μια μικρή ενόχληση σε κάποιον που δεν είναι προσηλωμένος στην κινητή του συσκευή. Σε πολλά σημεία της πόλης διατίθεται δημόσιο WiFi, αν και οι κορεατικές eSIM είναι φθηνές και εύκολες στη χρήση.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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