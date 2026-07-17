Ταξίδι για μία συναυλία: Πώς οι μεγάλοι σταρ γεμίζουν ξενοδοχεία και αλλάζουν τις πόλεις
Ταξίδι για μία συναυλία: Πώς οι μεγάλοι σταρ γεμίζουν ξενοδοχεία και αλλάζουν τις πόλεις
Το αυξημένο οικονομικό αποτύπωμα από την ταξιδιωτική κίνηση.
Ένα εισιτήριο για τον Bad Bunny ή τους BTS μπορεί να είναι αρκετό για να κλειστεί μια πτήση, ένα ξενοδοχείο και ένα ολόκληρο ταξίδι στη Μαδρίτη. Η ισπανική πρωτεύουσα αποτελεί το τελευταίο και ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δύναμης που έχουν πλέον οι μεγάλοι καλλιτέχνες να επηρεάζουν την τουριστική κίνηση ενός προορισμού.
Ειδικότερα, οι δέκα συναυλίες του Bad Bunny και οι δύο εμφανίσεις των BTS συνέβαλαν ώστε τα ξενοδοχεία της Μαδρίτης να καταγράψουν τον καλύτερο Ιούνιο στην ιστορία τους ως προς τη μέση τιμή δωματίου και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της CoStar.
Η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 82,2%, σημειώνοντας άνοδο 2,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 4,8%, φτάνοντας τα 199,97 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο ενισχύθηκε κατά 7,1%, στα 164,32 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ειδικότερα, οι δέκα συναυλίες του Bad Bunny και οι δύο εμφανίσεις των BTS συνέβαλαν ώστε τα ξενοδοχεία της Μαδρίτης να καταγράψουν τον καλύτερο Ιούνιο στην ιστορία τους ως προς τη μέση τιμή δωματίου και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της CoStar.
Η πληρότητα διαμορφώθηκε στο 82,2%, σημειώνοντας άνοδο 2,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 4,8%, φτάνοντας τα 199,97 ευρώ, ενώ το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο ενισχύθηκε κατά 7,1%, στα 164,32 ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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