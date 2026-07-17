Σίφνος: Το νησί της αυθεντικής κυκλαδίτικης ψυχής είναι πιο κοντά από ποτέ
Σίφνος: Το νησί της αυθεντικής κυκλαδίτικης ψυχής είναι πιο κοντά από ποτέ
Η Σίφνος συνδυάζει αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά, γαστρονομία και χαλάρωση, μόλις 2,5 ώρες από τον Πειραιά με τη SEAJETS.
Η πρώτη βόλτα στην Απολλωνία, όταν ο ήλιος πέφτει και τα μαγαζιά αρχίζουν να ανοίγουν σιγά σιγά για τη βραδινή περαντζάδα. Μια στάση στο Κάστρο, εκεί όπου η ιστορία έχει μείνει ολοζώντανη μέσα στις καμάρες και στα στενά περάσματα. Ένα μεσημέρι στον Πλατύ Γιαλό, με αλάτι στο δέρμα και ένα τραπέζι να περιμένει λίγα βήματα από τη θάλασσα. Ένα γευστικό τοπικό πιάτο που μαγειρεύτηκε με μεράκι, ακριβώς όπως ορίζει η παράδοση και η ζεστή, ντόπια φιλοξενία.
Όλα αυτά και πολλά ακόμα ζει ο επισκέπτης που επιλέγει να περάσει το καλοκαίρι του στη Σίφνο, ένα νησί που δεν τον αναγκάζει να επιλέξει ανάμεσα στη χαλάρωση και την εξερεύνηση, καθώς μπορεί εύκολα να συνδυάσει και τις δύο. Να περάσει ώρες σε μια υπέροχη παραλία χωρίς να κοιτάξει το ρολόι, αλλά και να γεμίσει τις ημέρες του με βόλτες σε χωριά και μονοπάτια ή με επισκέψεις σε εκκλησίες και μικρά μουσεία. Να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο και, την ίδια στιγμή, ήρεμο.
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