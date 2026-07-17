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Μια μεζονέτα προς πώληση στη Μεταμόρφωση
TRAVEL.GR

Μια μεζονέτα προς πώληση στη Μεταμόρφωση

Επενδυτική ευκαιρία για όσους αναζητούν κατοικία στα βόρεια προάστια.

Μια μεζονέτα προς πώληση στη Μεταμόρφωση
Η Μεταμόρφωση αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες οικιστικές επιλογές στον βόρειο τομέα της Αττικής. Σε απόσταση περίπου 9 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας και με άμεση πρόσβαση στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στις καθημερινές μετακινήσεις και γρήγορη σύνδεση με σημαντικούς προορισμούς του λεκανοπεδίου.

Ο χαρακτήρας της περιοχής συνδυάζει την αίσθηση μιας ήσυχης γειτονιάς με την άνεση μιας πλήρως οργανωμένης αστικής ζώνης. Σχολεία, εμπορικά καταστήματα, υπηρεσίες, χώροι αναψυχής και πολιτιστικές επιλογές βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, ενισχύοντας την ποιότητα της καθημερινής ζωής. Παράλληλα, η σταθερή οικιστική και εμπορική ανάπτυξη των τελευταίων ετών έχει αναβαθμίσει αισθητά το επενδυτικό της προφίλ, καθιστώντας τη Μεταμόρφωση ελκυστική τόσο για όσους αναζητούν κύρια κατοικία όσο και για αγοραστές που επιδιώκουν ένα ακίνητο με προοπτική διατήρησης και ενίσχυσης της αξίας του.

Μέσω της πλατφόρμας ακινήτων www.altamiraproperties.gr, η doValue διαθέτει μια μεζονέτα 129 τ.μ που αποτελεί ευκαιρία για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικία σε μια περιοχή στην οποία η ζήτηση για ακίνητα παραμένει σταθερά υψηλή.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr. 
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