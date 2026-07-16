Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Η πόλη γιορτάζει την αέναη κίνηση της ζωής
Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας: Η πόλη γιορτάζει την αέναη κίνηση της ζωής
Η τέχνη του χορού βρίσκεται στο επίκεντρο της 32ης φεστιβαλικής διοργάνωσης η οποία θα διαρκέσει μεταξύ 17 και 26 Ιουλίου.
Σιωπηλή ποίηση ο χορός, το σώμα γράφει το κινούμενο ποίημα. Άλλοτε αγωνιά, άλλοτε βρίσκεται σε εύθυμη κατάσταση, αναζητά με πάθος και προσμένει με ανυπομονησία. Ένας τρόπος έκφρασης μαγευτικός και καμωμένος με ειλικρίνεια και φροντίδα, που απαιτεί τη δική μας προσοχή και σιωπή κάθε φορά που σώματα χορεύουν μπροστά στους οφθαλμούς μας. Πρόκειται δε, και για έκθεση: το πρόσωπο που εκφράζεται χρησιμοποιώντας ως γλώσσα το σώμα και το βλέμμα του, εκτίθεται, γίνεται εύθραυστο. Και αυτό ανάγεται στο ανθρώπινο στοιχείο που παραμένει αναλλοίωτο και –λόγω εποχής– δυσεύρετο.
Η κινησιολογική αυτή μαγεία, η τέχνη του χορού, βρίσκεται στο επίκεντρο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που φέτος διεξάγεται από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση –για δεύτερη συναπτή χρονιά– της Τζένης Αργυρίου. Στην συμπλήρωση των 32 χρόνων «ζωής» του, το Φεστιβάλ τονίζει στην ουσία του χορού ως έκφρασης της ανθρώπινης αστάθειας, της αβεβαιότητας, του τέλους και της αρχής, με φόντο έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Η εν λόγω συνθήκη απαιτεί από τα σώματα να εφοδιαστούν με δύναμη και να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη τους παρά τις όποιες πληγές.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η κινησιολογική αυτή μαγεία, η τέχνη του χορού, βρίσκεται στο επίκεντρο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που φέτος διεξάγεται από τις 17 έως τις 26 Ιουλίου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση –για δεύτερη συναπτή χρονιά– της Τζένης Αργυρίου. Στην συμπλήρωση των 32 χρόνων «ζωής» του, το Φεστιβάλ τονίζει στην ουσία του χορού ως έκφρασης της ανθρώπινης αστάθειας, της αβεβαιότητας, του τέλους και της αρχής, με φόντο έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Η εν λόγω συνθήκη απαιτεί από τα σώματα να εφοδιαστούν με δύναμη και να συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη τους παρά τις όποιες πληγές.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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