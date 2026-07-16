Σκύρος: Από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς για Έλληνες και ξένους επισκέπτες
Σκύρος: Από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς για Έλληνες και ξένους επισκέπτες
Με ανοδικούς ρυθμούς κινείται η τουριστική κίνηση στην Σκύρο στην αιχμή της σεζόν καταγράφοντας αύξηση στις κρατήσεις τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους ξένους επισκέπτες.
Με ανοδικούς ρυθμούς κινείται η τουριστική κίνηση στην Σκύρο στην αιχμή της σεζόν καταγράφοντας αύξηση στις κρατήσεις τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους ξένους επισκέπτες.
Αυτό αναφέρει στο Travel.gr η Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας και Σκύρου κ. Άννα Κουτσούπη επισημαίνοντας ωστόσο ότι τη φετινή περίοδο ήταν πιο έντονο το φαινόμενο των κρατήσεων τελευταίας στιγμής. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που τα ηνία της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας και Σκύρου ανέλαβε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Σκύρο. Η οικογένεια της κ. Κουτσούπη εκτός από τον ξενοδοχειακό κλάδο με την ιδιοκτησία του Νefeli Hotel αναπτύσσει δραστηριότητα και στον χώρο των τουριστικών κατοικιών και της ενοικίασης αυτοκινήτων.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Αυτό αναφέρει στο Travel.gr η Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας και Σκύρου κ. Άννα Κουτσούπη επισημαίνοντας ωστόσο ότι τη φετινή περίοδο ήταν πιο έντονο το φαινόμενο των κρατήσεων τελευταίας στιγμής. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που τα ηνία της Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας και Σκύρου ανέλαβε επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην Σκύρο. Η οικογένεια της κ. Κουτσούπη εκτός από τον ξενοδοχειακό κλάδο με την ιδιοκτησία του Νefeli Hotel αναπτύσσει δραστηριότητα και στον χώρο των τουριστικών κατοικιών και της ενοικίασης αυτοκινήτων.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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