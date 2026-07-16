Σκύρος: Από τους πλέον ανερχόμενους προορισμούς για Έλληνες και ξένους επισκέπτες

Με ανοδικούς ρυθμούς κινείται η τουριστική κίνηση στην Σκύρο στην αιχμή της σεζόν καταγράφοντας αύξηση στις κρατήσεις τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους ξένους επισκέπτες.