Κάναμε canyoning στις Οβίρες Ρογκοβού: Η απόλυτη καλοκαιρινή περιπέτεια στα Ζαγοροχώρια
Κάναμε canyoning στις Οβίρες Ρογκοβού: Η απόλυτη καλοκαιρινή περιπέτεια στα Ζαγοροχώρια
Ραπέλ σε καταρράκτες, φυσικές νεροτσουλήθρες, βουτιές σε παγωμένες βάθρες και κατάβαση στο άγριο φαράγγι του Ρογκοβού, στο Ζαγόρι.
Στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν τα θερμόμετρα χτυπούν κόκκινο, δεν αναζητούν όλοι τη δροσιά στις παραλίες. Υπάρχουν κι εκείνοι που στρίβουν το τιμόνι προς τα βουνά, εκεί όπου το νερό παραμένει παγωμένο ακόμη και τον Αύγουστο και η φύση προσφέρει εικόνες που δύσκολα ξεχνιούνται. Ένας τέτοιος προορισμός είναι τα Ζαγοροχώρια. Ανάμεσα στα πέτρινα χωριά, τα πυκνά δάση και τα επιβλητικά φαράγγια κρύβεται ένας μικρός φυσικός θησαυρός, οι περίφημες Οβίρες Ρογκοβού.
Η πιο δροσερή απόδραση του καλοκαιριού
Ανηφορίσαμε προς το Ζαγόρι με έναν ξεκάθαρο στόχο. Να ζήσουμε την εμπειρία του canyoning στο φαράγγι του Ρογκοβού ή Ποτίστρας. Πρόκειται για μια συναρπαστική δραστηριότητα που συνδυάζει πεζοπορία μέσα στο φαράγγι, καταβάσεις με σχοινιά, φυσικές νεροτσουλήθρες, βουτιές και κολύμπι στις παγωμένες βάθρες. Κάθε λίγα μέτρα το τοπίο αλλάζει και μια νέα πρόκληση σε περιμένει. Είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς τρόπους να γνωρίσεις τη φύση του Ζαγορίου, ακολουθώντας κυριολεκτικά την πορεία του νερού.
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