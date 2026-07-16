Σαντορίνη: Το νησί που γεννήθηκε από το ηφαίστειο και εξελίχθηκε σε ταξίδι ζωής
Σαντορίνη: Το νησί που γεννήθηκε από το ηφαίστειο και εξελίχθηκε σε ταξίδι ζωής
Η Σαντορίνη, το ηφαιστειακό διαμάντι του Αιγαίου, συνδυάζει μοναδικά τοπία, αυθεντικές εμπειρίες και άνετη πρόσβαση με ταχύπλοα της SEAJETS.
Μερικοί τόποι αποκτούν μέσα μας την αίσθηση του γνώριμου, πριν ακόμη τους αντικρίσουμε από κοντά. Κι αυτό γιατί είναι τόσες οι φορές που τους έχουμε δει σε βίντεο και φωτογραφίες, σε ταινίες και σε ταξιδιωτικά αφιερώματα ώστε η εικόνα τους να ταξιδεύει από μόνη της σε ολόκληρο τον πλανήτη και να μας συναντά όπου κι αν βρισκόμαστε.
Κι όταν τελικά φτάνουμε εκεί, συνειδητοποιούμε ότι όλες οι εικόνες και οι περιγραφές του κόσμου δεν αρκούν για να αποδώσουν αυτό που πραγματικά συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Ένας τέτοιος τόπος είναι και η Σαντορίνη.
Ένα συναρπαστικό κυκλαδονήσι. Ένας τόπος με μοναδικό ιστορικό και γεωλογικό ενδιαφέρον. Ένα αληθινό παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα νησί που έχει σμιλευτεί από το ηφαίστειο και εξακολουθεί να κουβαλά σε κάθε του σημείο τη δύναμη της φύσης που το δημιούργησε. Το καλύτερο στη Σαντορίνη είναι ότι, παρότι μοιάζει με προορισμό μακρινό, σχεδόν μυθικό, μπορούμε να φτάσουμε εκεί εύκολα και γρήγορα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Κι όταν τελικά φτάνουμε εκεί, συνειδητοποιούμε ότι όλες οι εικόνες και οι περιγραφές του κόσμου δεν αρκούν για να αποδώσουν αυτό που πραγματικά συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Ένας τέτοιος τόπος είναι και η Σαντορίνη.
Ένα συναρπαστικό κυκλαδονήσι. Ένας τόπος με μοναδικό ιστορικό και γεωλογικό ενδιαφέρον. Ένα αληθινό παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα νησί που έχει σμιλευτεί από το ηφαίστειο και εξακολουθεί να κουβαλά σε κάθε του σημείο τη δύναμη της φύσης που το δημιούργησε. Το καλύτερο στη Σαντορίνη είναι ότι, παρότι μοιάζει με προορισμό μακρινό, σχεδόν μυθικό, μπορούμε να φτάσουμε εκεί εύκολα και γρήγορα.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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