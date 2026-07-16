Οι ωραιότερες οικογενειακές παραλίες του Ιονίου
Οι ωραιότερες οικογενειακές παραλίες του Ιονίου
Αμμουδερές ή βοτσαλωτές παραλίες, στα νησιά ή στην ηπειρωτική Ελλάδα, όλες μαγευτικές και ιδανικές για οικογενειακές εξορμήσεις
Όταν έχεις οικογένεια με μικρά παιδιά αναζητάς πάντα παραλίες με εύκολη πρόσβαση και ρηχά νερά. Το αν θα έχει άμμο είναι απλά ένα μπόνους. Το Ιόνιο που βρέχει νησιά και ηπειρωτική Ελλάδα έχει μαγευτικές παραλίες για κάθε γούστο και φυσικά πολλές ιδανικές για οικογένειες.
Κέρκυρα
Ο Άγιος Γεώργιος Πάγων είναι μια μεγάλη παραλία στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού με πολλές υποδομές. Εκτός από τα beach bars πάνω στην παραλία, θα βρείτε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβερνάκια και σούπερ μάρκετ ακριβώς από πίσω, θα βρείτε επίσης και άπλετο χώρο για να απλώσετε την πετσέτα σας σε περίπτωση που δεν θέλετε να νοικιάσετε σετ με ξαπλώστρες. Η άμμος είναι ιδανική για ατελείωτο παιχνίδι ενώ τα νερά καθαρά και ρηχά.
Λίγο πιο βόρεια βρίσκεται η μακρόστενη παραλία Αρίλλα. Με εύκολη πρόσβαση, είναι και αυτή ιδανική για οικογένειες. Η χρυσή άμμος και τα διάφανα ρηχά νερά είναι ότι πρέπει για μικρούς και μεγάλους ενώ και εδώ θα βρείτε καλές υποδομές. Στην ίδια πλευρά του νησιού αλλά πιο νότια η μεγάλη παραλία του Αγίου Γορδίου είναι ένα όνειρο. Φαρδιά με οργανωμένο τμήμα και μη, απαλή άμμο και κρυστάλλινα νερά, έχει χώρο για όλους.
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