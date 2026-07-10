Πώς ρυθμίζεται η κατανομή αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Σαντορίνης
Πώς ρυθμίζεται η κατανομή αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια της Σαντορίνης
Στόχος η βιώσιμη τουριστική διαχείριση του νησιού.
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας προχώρησε σε τροποποίηση απόφασης του που αφορά στη ρύθμιση κατανομής αποεπιβίβασης επιβατών κρουαζιερόπλοιων στα λιμάνια Θήρας – Όρμος Φηρών και Αθηνιού. Η σχετική απόφαση ελήφθη για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και ενίσχυση της ασφάλειας επιβατών και οχημάτων στις ζώνες αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την αποσυμφόρηση του λιμανιού Αθηνιού, για την ορθολογική κατανομή ροών επιβατών και οχημάτων και την εύρυθμη λειτουργία των λιμανιών καθώς και για τη βιώσιμη τουριστική διαχείριση του νησιού.
Κατανομή αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών κρουαζιερόπλοιων μεγαλύτερη των 1000 επιβατών
Σύμφωνα με την απόφαση κρουαζιερόπλοια με μέγιστη πιστοποιημένη επιβατική ικανότητα μεγαλύτερη των 1000 επιβατών, όπως αυτή προκύπτει από τα ισχύοντα πιστοποιητικά ασφαλείας, ανεξαρτήτως του πραγματικού αριθμού των επιβαινόντων κατά το χρόνο προσέγγισης, υποχρεούνται να πραγματοποιούν την αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών τους κατά ποσοστό 30% στον/από λιμένα Αθηνιού Θήρας και κατά ποσοστό 70% στον/από Όρμο Φηρών. Η ανωτέρω ποσόστωση δεσμεύει τον πλοιοκτήτη, τον πλοίαρχο, τον ναυτικό πράκτορα και κάθε τρίτο.
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Κατανομή αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών κρουαζιερόπλοιων μεγαλύτερη των 1000 επιβατών
Σύμφωνα με την απόφαση κρουαζιερόπλοια με μέγιστη πιστοποιημένη επιβατική ικανότητα μεγαλύτερη των 1000 επιβατών, όπως αυτή προκύπτει από τα ισχύοντα πιστοποιητικά ασφαλείας, ανεξαρτήτως του πραγματικού αριθμού των επιβαινόντων κατά το χρόνο προσέγγισης, υποχρεούνται να πραγματοποιούν την αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών τους κατά ποσοστό 30% στον/από λιμένα Αθηνιού Θήρας και κατά ποσοστό 70% στον/από Όρμο Φηρών. Η ανωτέρω ποσόστωση δεσμεύει τον πλοιοκτήτη, τον πλοίαρχο, τον ναυτικό πράκτορα και κάθε τρίτο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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