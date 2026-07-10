Σε ποιον ελληνικό προορισμό θα δημιουργηθούν 6 μοτοσυκλετιστικές διαδρομές
Σε ποιον ελληνικό προορισμό θα δημιουργηθούν 6 μοτοσυκλετιστικές διαδρομές
Σκοπός είναι η θέαση του φυσικού περιβάλλοντος και των μνημείων της περιοχής.
Νέες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει ο Δήμος Κόνιτσας για την προσέλκυση επισκεπτών με ειδικά ενδιαφέροντα στον προορισμό. Ειδικότερα, ο Δήμος στο πλαίσιο της τουριστικής ανάπτυξης και της ανάδειξης του φυσικού πλούτου που διαθέτει, προτίθεται να δημιουργήσει μοτοσυκλετιστικά πάσα – διαδρομές επί υφιστάμενων οδικών τμημάτων. Ήδη, η δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη δημιουργία 6 μοτοσυκλετιστικών διαδρομών.
Τα πάσα αποτελούν τμήματα ασφαλτοστρωμένου και χωμάτινου υπάρχοντος οδικού δικτύου που διέρχονται από περιοχές φυσικού κάλλους και σημεία ενδιαφέροντος. Δεν αποτελούν αγώνες ταχύτητας αλλά σήμανσης και ενημέρωσης για την διάσχιση υφιστάμενων διαδρομών με ήπια ταχύτητα, με σκοπό τη θέαση του φυσικού περιβάλλοντος και των μνημείων της περιοχής. Ο σκοπός της δημιουργίας των μοτοσυκλετιστικών πάσων δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των μοτοσυκλετιστών, αλλά να συμβάλλει ευρύτερα στην προβολή της ορεινής ενδοχώρας, στην ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων, στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση του θεματικού τουρισμού.
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