Το Ταξίδι της Ζωής σου: Ο ηθοποιός Θάνος Μπίρκος σε μια απολαυστική κουβέντα για τον τόπο καταγωγής του
Το Ταξίδι της Ζωής σου: Ο ηθοποιός Θάνος Μπίρκος σε μια απολαυστική κουβέντα για τον τόπο καταγωγής του
Δείτε το 1ο επεισόδιο του νέου vidcast του Travel.gr, «Το Ταξίδι της Ζωής σου».
Ο τόπος καταγωγής μας, ο τόπος όπου περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια, εκεί όπου έχουμε δημιουργήσει τις πρώτες μας δυνατές αναμνήσεις, δεν χωρά σε ένα ακόμα σημείο στον χάρτη. Είναι το σημείο από όπου όλα ξεκίνησαν.
Στο πρώτο επεισόδιο του νέου vidcast του Travel.gr «Το Ταξίδι της Ζωής σου», ο ηθοποιός Θάνος Μπίρκος μιλάει, λοιπόν, για το ταξίδι που καθόρισε τη δική του ζωή. Και τι ταξίδι! Δεν είναι μία μακρινή, περιπετειώδης εξόρμηση ούτε μία απόδραση σε κάποιον από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του κόσμου. Αντίθετα, πρόκειται για τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, το μέρος που τον διαμόρφωσε όσο τίποτα άλλο.
Τον ακολουθούμε με χαρά σε μία μεγάλη διαδρομή από το Αγρίνιο στην Αμφιλοχία και από εκεί μέχρι τον Αστακό και την πανέμορφη Λευκάδα και τον ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας μιλάει για τις διαδρομές που τον σημάδεψαν, για την καλύτερη θάλασσα στην οποία έχει κολυμπήσει στη ζωή του, για το πού θα φάμε κορυφαίο burger προβατίνας και πώς μπορούμε να φτάσουμε εύκολα στον…Παράδεισο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Στο πρώτο επεισόδιο του νέου vidcast του Travel.gr «Το Ταξίδι της Ζωής σου», ο ηθοποιός Θάνος Μπίρκος μιλάει, λοιπόν, για το ταξίδι που καθόρισε τη δική του ζωή. Και τι ταξίδι! Δεν είναι μία μακρινή, περιπετειώδης εξόρμηση ούτε μία απόδραση σε κάποιον από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του κόσμου. Αντίθετα, πρόκειται για τον τόπο όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, το μέρος που τον διαμόρφωσε όσο τίποτα άλλο.
Τον ακολουθούμε με χαρά σε μία μεγάλη διαδρομή από το Αγρίνιο στην Αμφιλοχία και από εκεί μέχρι τον Αστακό και την πανέμορφη Λευκάδα και τον ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας μιλάει για τις διαδρομές που τον σημάδεψαν, για την καλύτερη θάλασσα στην οποία έχει κολυμπήσει στη ζωή του, για το πού θα φάμε κορυφαίο burger προβατίνας και πώς μπορούμε να φτάσουμε εύκολα στον…Παράδεισο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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