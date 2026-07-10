«Ένιωθα ότι ανακάλυπτα έναν χαμένο πολιτισμό»: Η Ιορδανία της Ζωής Κρονάκη

Η Ζωή Κρονάκη αφηγείται ένα από τα πιο ξεχωριστά ταξίδια της στην Ιορδανία, από το Wadi Rum μέχρι την Πέτρα.