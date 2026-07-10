«Ένιωθα ότι ανακάλυπτα έναν χαμένο πολιτισμό»: Η Ιορδανία της Ζωής Κρονάκη
«Ένιωθα ότι ανακάλυπτα έναν χαμένο πολιτισμό»: Η Ιορδανία της Ζωής Κρονάκη
Η Ζωή Κρονάκη αφηγείται ένα από τα πιο ξεχωριστά ταξίδια της στην Ιορδανία, από το Wadi Rum μέχρι την Πέτρα.
Ένα από τα πιο συναρπαστικά ταξίδια που έχω κάνει μέχρι σήμερα και σίγουρα ένα από εκείνα που έχουν μείνει χαραγμένα στο μυαλό και στην καρδιά μου ήταν το ταξίδι μου στην Ιορδανία πριν από περίπου οκτώ χρόνια.
Ξεκινήσαμε, μια παρέα 8 ατόμων, από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και επιβιβαστήκαμε στην πτήση με προορισμό την Άκαμπα, τη μοναδική παραθαλάσσια πόλη της Ιορδανίας, στις ακτές του ομώνυμου κόλπου, στο βόρειο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας. Η πτήση διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες. Απογειωθήκαμε νωρίς το μεσημέρι και φτάσαμε στον προορισμό μας νωρίς το απόγευμα -δεν έχουμε διαφορά ώρας με τη συγκεκριμένη χώρα- κερδίζοντας έτσι τη μισή μέρα. Καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε για προσγείωση, το τοπίο άλλαζε εντυπωσιακά: η θάλασσα, οι καφεκόκκινοι λόφοι και η έρημος δημιουργούσαν μια εικόνα σχεδόν κινηματογραφική. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι αυτό το ταξίδι θα ήταν διαφορετικό από κάθε άλλο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα