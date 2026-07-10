ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά τώρα στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Στα νησιά του Αιγαίου, το ταξίδι γίνεται η πρώτη ανάμνηση των διακοπών
TRAVEL.GR

Στα νησιά του Αιγαίου, το ταξίδι γίνεται η πρώτη ανάμνηση των διακοπών

Ταξιδεύοντας με άνεση σε αγαπημένους νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Στα νησιά του Αιγαίου, το ταξίδι γίνεται η πρώτη ανάμνηση των διακοπών
Έφτασε η στιγμή να κάνουμε τις τελευταίες απαραίτητες κινήσεις για τα ταξίδια των καλοκαιρινών μας διακοπών. Πού θα μείνουμε, πού θα κολυμπήσουμε, σε ποιο ταβερνάκι θα πάμε μετά τη θάλασσα και φυσικά σε ποιο νησιώτικο πανηγύρι θα χορέψουμε το βράδυ. Μαζί με το καλοκαίρι ξεκινούν οι εικόνες, οι μυρωδιές και οι στιγμές που περιμέναμε όλο τον χρόνο. Τώρα είναι η στιγμή να οργανώσεις τις διακοπές σου και να ταξιδέψεις εκεί που σε καλεί η καρδιά σου. Ήρθε η στιγμή να ζήσεις το ταξίδι που θα απολαύσεις και θα θυμάσαι μέχρι να έρθει το επόμενο.

Η Blue Star Ferries είναι και φέτος εδώ για να κάνει πιο ξεκούραστο ένα πολύ σημαντικό σκέλος του ταξιδιού. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η διαδρομή δεν ανήκουν πλέον στα ζητήματα που σε αγχώνουν, καθώς μπορείς να ταξιδέψεις με άνεση σε αγαπημένα νησιά του Αιγαίου. Με σύγχρονα πλοία και αξιόπιστα δρομολόγια, το ταξίδι γίνεται μέρος της απόλαυσης των διακοπών σου και όχι ένα από τα άγχη του.

Με ένα κλικ στο bluestarferries.com, μπορείς να βρεις τον προορισμό σου, να οργανώσεις το ταξίδι σου και να κλείσεις εισιτήρια εύκολα και γρήγορα.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr. 
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης