Η ιστορία του Γάλλου κινηματογραφιστή που άφησε το Παρίσι για να εγκατασταθεί στην Καλαμάτα
Η ιστορία του Γάλλου κινηματογραφιστή που άφησε το Παρίσι για να εγκατασταθεί στην Καλαμάτα
Ο Maelig Sebillotte και η μαγεία της Πελοποννήσου που τον κράτησε με τη σύντροφο και το παιδί τους στην Ελλάδα
Στο Παρίσι, ο Maelig Sebillotte είχε ήδη χαράξει έναν δρόμο διαφορετικό από τους άλλους. Εργαζόταν ως σκηνοθέτης σε καλλιτεχνικά projects, ενώ παράλληλα οργάνωνε φεστιβάλ μουσικής σε εντυπωσιακά γαλλικά μεσαιωνικά κάστρα. Χωρίς επίσημη εκπαίδευση, διδάχτηκε το επαγγελματικό του αντικείμενο πράττοντας, στο πεδίο, μέσα από την εμπειρία.
Όταν αποφάσισε να φύγει από τη Γαλλία, είχε στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο οπτικοακουστικό project: το γύρισμα μιας ταινίας μικρού μήκους που επρόκειτο να διαδραματιστεί στην Ανατολική Ευρώπη. Καθώς η αναχώρηση θα γινόταν με το βαν τους τον Μάρτιο, αποφάσισε να περάσει πρώτα από την Ελλάδα, για να απολαύσει το ήπιο κλίμα της εποχής. Στην πορεία, όμως, η Πελοπόννησος και ειδικά η περιοχή της Καλαμάτας, άρχισε να αποκτά για εκείνον πολύ μεγαλύτερη σημασία.
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Όταν αποφάσισε να φύγει από τη Γαλλία, είχε στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο οπτικοακουστικό project: το γύρισμα μιας ταινίας μικρού μήκους που επρόκειτο να διαδραματιστεί στην Ανατολική Ευρώπη. Καθώς η αναχώρηση θα γινόταν με το βαν τους τον Μάρτιο, αποφάσισε να περάσει πρώτα από την Ελλάδα, για να απολαύσει το ήπιο κλίμα της εποχής. Στην πορεία, όμως, η Πελοπόννησος και ειδικά η περιοχή της Καλαμάτας, άρχισε να αποκτά για εκείνον πολύ μεγαλύτερη σημασία.
Διαβάστε περισσότερα στο www.travel.gr
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