Τήνος: Μια διαδρομή στα χωριά, τα τοπία και τα αξιοθέατα του νησιού
Τήνος: Μια διαδρομή στα χωριά, τα τοπία και τα αξιοθέατα του νησιού
Αυθεντικές εμπειρίες στο νησί της πνευματικότητας
Το νησί της Τήνου έχει καταφέρει να αλλάξει το τουριστικό προφίλ του και να μην ταυτίζεται πια μόνο με τον προσκυνηματικό τουρισμό και τον ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας της Τήνου. Σε αυτό έχουν συμβάλει τα εξαιρετικά όμορφα παραδοσιακά χωριά και άλλα σημεία ενδιαφέροντος.
Ο Βώλακας και το Κακόβολο
Αποκλείεται να μείνεις ασυγκίνητος όταν αντικρίσεις το εξωγήινο τοπίο του Βώλακα: χιλιάδες μικροί και μεγάλοι στρογγυλοί γρανίτες, σαν να τους έχει πετάξει εκεί ένα γιγάντιο χέρι, γεμίζουν ένα τριγωνικό οροπέδιο 23 τ.χλμ. Πολλοί θέλουν να πιστεύουν πως πρόκειται για τον πυθμένα αρχαίας θάλασσας που ήρθε στην επιφάνεια πριν από χιλιάδες χρόνια, ή για κομμάτια από μετεωρίτες. Οι γεωλόγοι εξηγούν ότι πρόκειται για «γρανίτη με σφαιρική αποσάθρωση και γρανιτικές γεωμορφές τύπου tafoni και alveoles».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ο Βώλακας και το Κακόβολο
Αποκλείεται να μείνεις ασυγκίνητος όταν αντικρίσεις το εξωγήινο τοπίο του Βώλακα: χιλιάδες μικροί και μεγάλοι στρογγυλοί γρανίτες, σαν να τους έχει πετάξει εκεί ένα γιγάντιο χέρι, γεμίζουν ένα τριγωνικό οροπέδιο 23 τ.χλμ. Πολλοί θέλουν να πιστεύουν πως πρόκειται για τον πυθμένα αρχαίας θάλασσας που ήρθε στην επιφάνεια πριν από χιλιάδες χρόνια, ή για κομμάτια από μετεωρίτες. Οι γεωλόγοι εξηγούν ότι πρόκειται για «γρανίτη με σφαιρική αποσάθρωση και γρανιτικές γεωμορφές τύπου tafoni και alveoles».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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