Λειψοί, η άλλη πλευρά του Αιγαίου
Λειψοί, η άλλη πλευρά του Αιγαίου
Ένα σύμπλεγμα νησιών με αυθεντική νησιώτικη ατμόσφαιρα, ιδανική επιλογή για όσους επιζητούν ήρεμες διακοπές
Το ιδανικότερο μείγμα διακοπών είναι αυτό που σου δίνει τη δυνατότητα να διασκεδάσεις και στη συνέχεια να αποσυρθείς κάπου για να νιώσεις την απόλυτη χαλάρωση, να αδειάσεις από ό,τι περιττό και να γεμίσεις την ψυχή σου με ήλιο και θάλασσα.
Εκτός από την κοσμοπολίτικη πλευρά του Αιγαίου όπου τα πάρτι, τα high end εστιατόρια και οι πανάκριβες ξαπλώστρες είναι μια καθημερινότητα, υπάρχει και η άλλη πλευρά του πελάγους, αυτή που είναι ήσυχη, πιο αυθεντική και εξαιρετικά χαλαρή.
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Εκτός από την κοσμοπολίτικη πλευρά του Αιγαίου όπου τα πάρτι, τα high end εστιατόρια και οι πανάκριβες ξαπλώστρες είναι μια καθημερινότητα, υπάρχει και η άλλη πλευρά του πελάγους, αυτή που είναι ήσυχη, πιο αυθεντική και εξαιρετικά χαλαρή.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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