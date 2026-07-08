Parthenώn Film Festival: Το «κινηματογραφικό» χωριό της Χαλκιδικής
Parthenώn Film Festival: Το «κινηματογραφικό» χωριό της Χαλκιδικής
Μια παρέα αποδεικνύει ότι η φιλία μπορεί να γίνει η αφετηρία ενός πολιτιστικού θεσμού που μεταμορφώνει έναν προορισμό.
Κάποιες φιλίες ξεκινούν στα σχολικά θρανία, άλλες στα καλοκαίρια ενός χωριού και κάποιες, οι πιο σπάνιες, συνεχίζουν να μεγαλώνουν μαζί με τους ανθρώπους που τις έζησαν. Με τον καιρό γίνονται ιδέα και σημείο συνάντησης για έναν ολόκληρο τόπο.
Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα στον Παρθενώνα Χαλκιδικής. Πριν από δέκα χρόνια, πέντε φίλοι γύρισαν στο χωριό όπου μεγάλωσαν, αποφασισμένοι να μετατρέψουν τη νοσταλγία σε κάτι ζωντανό και δημιουργικό. Δεν ήθελαν μόνο να ξαναζήσουν τις παιδικές τους αναμνήσεις, αλλά και να δημιουργήσουν καινούργιες. Έστησαν μια οθόνη στην πλατεία, άναψαν τον προβολέα και κάλεσαν κατοίκους και επισκέπτες να δουν σινεμά κάτω από τα αστέρια. Έτσι γεννήθηκε το Parthenώn Film Festival -Σινεμά στο Χωριό, ένα φεστιβάλ που προβάλλει ταινίες, φέρνει ανθρώπους κοντά και συνεχίζει, καλοκαίρι με καλοκαίρι, να γράφει τη δική του ιστορία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα στον Παρθενώνα Χαλκιδικής. Πριν από δέκα χρόνια, πέντε φίλοι γύρισαν στο χωριό όπου μεγάλωσαν, αποφασισμένοι να μετατρέψουν τη νοσταλγία σε κάτι ζωντανό και δημιουργικό. Δεν ήθελαν μόνο να ξαναζήσουν τις παιδικές τους αναμνήσεις, αλλά και να δημιουργήσουν καινούργιες. Έστησαν μια οθόνη στην πλατεία, άναψαν τον προβολέα και κάλεσαν κατοίκους και επισκέπτες να δουν σινεμά κάτω από τα αστέρια. Έτσι γεννήθηκε το Parthenώn Film Festival -Σινεμά στο Χωριό, ένα φεστιβάλ που προβάλλει ταινίες, φέρνει ανθρώπους κοντά και συνεχίζει, καλοκαίρι με καλοκαίρι, να γράφει τη δική του ιστορία.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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