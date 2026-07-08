Ένα διαμέρισμα προς πώληση στη Μεταμόρφωση
Ένα διαμέρισμα προς πώληση στη Μεταμόρφωση
Επενδυτική ευκαιρία από το χαρτοφυλάκιο της doValue, για όσους αναζητούν κατοικία στα βόρεια προάστια.
Η Μεταμόρφωση, στον βόρειο τομέα της Αττικής, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 9 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας και καταλαμβάνει στρατηγική θέση κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τη συνδεσιμότητά της με βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου.
Πρόκειται για μια περιοχή που συνδυάζει την ηρεμία ενός αστικού προαστίου με την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα, σχολεία, χώρους ψυχαγωγίας και πολιτιστικές επιλογές. Η σταθερή της ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για την τοπική αγορά ακινήτων, τόσο από αγοραστές που αναζητούν μόνιμη κατοικία όσο και από επενδυτές που βλέπουν στη Μεταμόρφωση μια περιοχή με αξιόλογες προοπτικές.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Πρόκειται για μια περιοχή που συνδυάζει την ηρεμία ενός αστικού προαστίου με την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα, σχολεία, χώρους ψυχαγωγίας και πολιτιστικές επιλογές. Η σταθερή της ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για την τοπική αγορά ακινήτων, τόσο από αγοραστές που αναζητούν μόνιμη κατοικία όσο και από επενδυτές που βλέπουν στη Μεταμόρφωση μια περιοχή με αξιόλογες προοπτικές.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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