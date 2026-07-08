ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα εναέριο μέσο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν 4 εναέρια

Ένα διαμέρισμα προς πώληση στη Μεταμόρφωση
TRAVEL.GR

Ένα διαμέρισμα προς πώληση στη Μεταμόρφωση


Επενδυτική ευκαιρία από το χαρτοφυλάκιο της doValue, για όσους αναζητούν κατοικία στα βόρεια προάστια.

Ένα διαμέρισμα προς πώληση στη Μεταμόρφωση
Η Μεταμόρφωση, στον βόρειο τομέα της Αττικής, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 9 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας και καταλαμβάνει στρατηγική θέση κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τη συνδεσιμότητά της με βασικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Πρόκειται για μια περιοχή που συνδυάζει την ηρεμία ενός αστικού προαστίου με την άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα, σχολεία, χώρους ψυχαγωγίας και πολιτιστικές επιλογές. Η σταθερή της ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για την τοπική αγορά ακινήτων, τόσο από αγοραστές που αναζητούν μόνιμη κατοικία όσο και από επενδυτές που βλέπουν στη Μεταμόρφωση μια περιοχή με αξιόλογες προοπτικές.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης