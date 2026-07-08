ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρεί ένα εναέριο μέσο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στον Αργυρόμυλο Λάρισας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, σηκώθηκαν 4 εναέρια

Τα 20 καλύτερα εστιατόρια στο Ιόνιο
TRAVEL.GR

Τα 20 καλύτερα εστιατόρια στο Ιόνιο


Από την Κέρκυρα έως την Ιθάκη, 20 εστιατόρια αναδεικνύουν τον γαστρονομικό πλούτο και τις αυθεντικές γεύσεις του Ιονίου.

Τα 20 καλύτερα εστιατόρια στο Ιόνιο
Aπό τις ποικιλόμορφες ακτές της Κέρκυρας μέχρι τους επιβλητικούς γκρεμούς της Λευκάδας και το διάσημο ναυάγιο της Ζακύνθου, το Ιόνιο αποτελεί έναν κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό. Η πολυπολιτισμική επτανησιακή κουζίνα μπολιάζει τις έντονες βενετσιάνικες επιρροές της με τη μαγεία της παράδοσης και τη ζωντάνια των τοπικών πρώτων υλών, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό μωσαϊκό γεύσεων. Σε αυτό το αφιέρωμα, ξεχωρίζουμε τα 20 καλύτερα εστιατόρια που αναδεικνύουν την έννοια της επτανησιακής γαστρονομίας. Από «κρυμμένες» παραδοσιακές ταβέρνες μέχρι βραβευμένα fine dining εστιατόρια, κάθε προορισμός διηγείται την δική του ιστορία.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr 
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης