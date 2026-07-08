Τα 20 καλύτερα εστιατόρια στο Ιόνιο
Τα 20 καλύτερα εστιατόρια στο Ιόνιο
Από την Κέρκυρα έως την Ιθάκη, 20 εστιατόρια αναδεικνύουν τον γαστρονομικό πλούτο και τις αυθεντικές γεύσεις του Ιονίου.
Aπό τις ποικιλόμορφες ακτές της Κέρκυρας μέχρι τους επιβλητικούς γκρεμούς της Λευκάδας και το διάσημο ναυάγιο της Ζακύνθου, το Ιόνιο αποτελεί έναν κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό. Η πολυπολιτισμική επτανησιακή κουζίνα μπολιάζει τις έντονες βενετσιάνικες επιρροές της με τη μαγεία της παράδοσης και τη ζωντάνια των τοπικών πρώτων υλών, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό μωσαϊκό γεύσεων. Σε αυτό το αφιέρωμα, ξεχωρίζουμε τα 20 καλύτερα εστιατόρια που αναδεικνύουν την έννοια της επτανησιακής γαστρονομίας. Από «κρυμμένες» παραδοσιακές ταβέρνες μέχρι βραβευμένα fine dining εστιατόρια, κάθε προορισμός διηγείται την δική του ιστορία.
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