Διακοπές στη Νότια Ιταλία: Η ταξιδιωτική εμπειρία ξεκινά εν πλω
Διακοπές στη Νότια Ιταλία: Η ταξιδιωτική εμπειρία ξεκινά εν πλω
Η διαδρομή από την Ηγουμενίτσα προς το Μπρίντιζι γίνεται μια άνετη ταξιδιωτική εμπειρία με την υπογραφή της Grimaldi Lines.
Πώς ξεκινά ένα ταξίδι πλάι στην καλοκαιρινή ευωδιά της θάλασσας; Με το πλοίο, που δίνει στους επιβάτες του την ευκαιρία να βιώσουν τη μετάβαση από το ένα μέρος στο άλλο με άνεση και απόλαυση. Δεν είναι μόνο η θέα προς την απέραντη θάλασσα, καθώς τη «σκίζει» το πλοίο, ούτε η αίσθηση ελευθερίας που γεννιέται μόλις ο ορίζοντας ανοίγει μπροστά σας. Είναι η συχνότητα των δρομολογίων, που παραμερίζει κάθε άγχος για τον προγραμματισμό, η ξεκούραση που προσφέρουν τα αναπαυτικά καθίσματα του πλοίου, η πολιτική που είναι φιλική προς τα κατοικίδια, ο άνετος χώρος για το όχημά σας και η γαστρονομία με θέα τον ορίζοντα.
Όλα αυτά διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία εν πλω προς τη Νότια Ιταλία, έναν προορισμό που συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών και ανεβαίνει σταθερά στη λίστα των προτιμήσεών τους, χάρη στη διαχρονική γοητεία και την απαράμιλλη ομορφιά των τοπίων του. Ένα τέτοιο ταξίδι γίνεται αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας των διακοπών με τα πλοία της Grimaldi Lines από την Ηγουμενίτσα προς το Μπρίντιζι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Όλα αυτά διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία εν πλω προς τη Νότια Ιταλία, έναν προορισμό που συγκεντρώνει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών και ανεβαίνει σταθερά στη λίστα των προτιμήσεών τους, χάρη στη διαχρονική γοητεία και την απαράμιλλη ομορφιά των τοπίων του. Ένα τέτοιο ταξίδι γίνεται αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας των διακοπών με τα πλοία της Grimaldi Lines από την Ηγουμενίτσα προς το Μπρίντιζι.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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