5 ατμοσφαιρικές Χώρες σε 5 πανέμορφα νησιά της Ελλάδας
5 ατμοσφαιρικές Χώρες σε 5 πανέμορφα νησιά της Ελλάδας
Εκεί όπου χτυπά η καρδιά του κάθε νησιού και αποκαλύπτεται η πιο αυθεντική εκδοχή της τοπικής του ταυτότητας
Το πλοίο που μπαίνει στο λιμάνι σφυρίζοντας, οι πρώτες εικόνες του νησιού με τον κόσμο να κινείται γρήγορα ανάμεσα σε σταματημένα αυτοκίνητα, μηχανές και βανάκια με το όνομα των ξενοδοχείων γραμμένο σε ένα χαρτόνι ακουμπισμένο στο παρμπρίζ. Ο ήλιος του Αιγαίου τα καλοκαιρινά πρωινά και η πρώτη βουτιά σε καταγάλανα νερά. Οι πετσέτες που απλώνουμε στην άμμο και τα μεσημέρια σε κάποια απομονωμένη παραλία των Κυκλάδων ή των Δωδεκανήσων, μόνοι με τη φύση.
Τα ελληνικά νησιά είναι όλα αυτά, αλλά είναι και πολλά περισσότερα. Είναι η ταυτότητα και η ιστορία τους. Οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν το κάθε νησί πραγματικά μοναδικό. Οι ρίζες του τόπου και το παρελθόν του, η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Κάποιο κάστρο που κοιτάζει από ψηλά τη θάλασσα ή ένα ιστορικό μοναστήρι που όλοι θέλουν να δουν από κοντά τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Δαιδαλώδη σοκάκια που μπλέκονται μεταξύ τους, δρομάκια που δεν ξέρουμε πού οδηγούν, αλλά θα τα περπατήσουμε έτσι κι αλλιώς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.travel.gr
Τα ελληνικά νησιά είναι όλα αυτά, αλλά είναι και πολλά περισσότερα. Είναι η ταυτότητα και η ιστορία τους. Οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν το κάθε νησί πραγματικά μοναδικό. Οι ρίζες του τόπου και το παρελθόν του, η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του. Κάποιο κάστρο που κοιτάζει από ψηλά τη θάλασσα ή ένα ιστορικό μοναστήρι που όλοι θέλουν να δουν από κοντά τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Δαιδαλώδη σοκάκια που μπλέκονται μεταξύ τους, δρομάκια που δεν ξέρουμε πού οδηγούν, αλλά θα τα περπατήσουμε έτσι κι αλλιώς.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.travel.gr
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