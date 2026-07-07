Σινεμά κάτω από τα αστέρια στην Πάτμο: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου μάς συστήνει το νησί πέρα από τα στερεότυπα
Σινεμά κάτω από τα αστέρια στην Πάτμο: Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου μάς συστήνει το νησί πέρα από τα στερεότυπα
Ο διευθυντής του, Μπάμπης Τσούτσας, μοιράζεται εμπειρίες, διαδρομές και στιγμές για να γνωρίσουμε την Πάτμο σε βάθος.
Ο Μπάμπης Τσούτσας δεν είχε οικογενειακές ρίζες στην Πάτμο, την ερωτεύτηκε από την πρώτη φορά που την επισκέφτηκε, πριν από 22 χρόνια. Έξι χρόνια αργότερα, την επέλεξε ως βάση για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου, που φέτος σβήνει 15 κεράκια. Με αυτή την αφορμή, ο σκηνοθέτης, παραγωγός και διευθυντής του Φεστιβάλ μάς συστήνει το νησί πέρα από τα στερεότυπα, όπως το έχει γνωρίσει και συνεχίζει να το ανακαλύπτει ακόμα και σήμερα.
Αν το 2004 συνδέθηκε στη συλλογική εθνική συνείδηση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, για τον Μπάμπη αποδείχτηκε καθοριστικό και για έναν προσωπικό λόγο: εκείνο το καλοκαίρι επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Πάτμο, ξεκινώντας μια «σχέση αγάπης», όπως την περιγράφει σήμερα, με το νησί, η οποία μάλιστα επισφραγίστηκε, έξι χρόνια αργότερα, με την επιλογή του ως βάσης για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου (Aegean Film Festival).
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Αν το 2004 συνδέθηκε στη συλλογική εθνική συνείδηση με τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα, για τον Μπάμπη αποδείχτηκε καθοριστικό και για έναν προσωπικό λόγο: εκείνο το καλοκαίρι επισκέφτηκε για πρώτη φορά την Πάτμο, ξεκινώντας μια «σχέση αγάπης», όπως την περιγράφει σήμερα, με το νησί, η οποία μάλιστα επισφραγίστηκε, έξι χρόνια αργότερα, με την επιλογή του ως βάσης για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου (Aegean Film Festival).
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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