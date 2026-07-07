Κωνσταντινούπολη: Κάναμε ένα γαστρονομικό οδοιπορικό στην Πόλη
Κωνσταντινούπολη: Κάναμε ένα γαστρονομικό οδοιπορικό στην Πόλη
Oθωμανικές γεύσεις, εποχικά υλικά, ξενάγηση σε εργαστήριο μπακλαβά και κορυφαίο street food.
Η Κωνσταντινούπολη είναι μία όαση. Μία μητρόπολη με όλη τη σημασία της λέξης, με πάνω από 16 εκατομμύρια κατοίκους, που ανθίζει σαν λουλούδι στη σχισμή που χωρίζει την Ανατολή με τη Δύση. Στο πρόσφατο ταξίδι μας εκεί γνωρίσαμε αρκετές συνοικίες: το Sultanahmet και το Eminönü της Ιστορικής Χερσονήσου, το Karaköy (Γαλατάς), το Beşiktaş, το Fener (Φανάρι), το καταπράσινο Emirgan, το απομακρυσμένο Ataköy που βρέχεται από τη Θάλασσα του Μαρμαρά, το Kadıköy και το Kuzguncuk της ασιατικής πλευράς.
Περπατήσαμε σε συνοικιακούς δρόμους («sokak»), αλλά και στον ιστορικό πεζόδρομο της İstiklal που είναι ακόμη γεμάτος με σημαιάκια της Γαλατασαράι, η οποία για ακόμη μία χρονιά κατέκτησε το τουρκικό πρωτάθλημα. Περάσαμε μπροστά από μικρά τοπικά τζαμιά με έναν ή δύο μιναρέδες, αλλά και από το εντυπωσιακό Μπλε Τζαμί των έξι μιναρέδων, γνωρίσαμε μια πόλη πράσινη, με μανόλιες και ψηλά πλατάνια, που περιβάλλεται από θάλασσα, με πιτσιρικάδες που κάνουν καθημερινά βουτιές στον Κεράτιο κόλπο και αμέτρητους ερασιτέχνες ψαράδες που ρίχνουν καλάμι στα νερά του Βοσπόρου περιμένοντας την τυχερή τσιμπιά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Περπατήσαμε σε συνοικιακούς δρόμους («sokak»), αλλά και στον ιστορικό πεζόδρομο της İstiklal που είναι ακόμη γεμάτος με σημαιάκια της Γαλατασαράι, η οποία για ακόμη μία χρονιά κατέκτησε το τουρκικό πρωτάθλημα. Περάσαμε μπροστά από μικρά τοπικά τζαμιά με έναν ή δύο μιναρέδες, αλλά και από το εντυπωσιακό Μπλε Τζαμί των έξι μιναρέδων, γνωρίσαμε μια πόλη πράσινη, με μανόλιες και ψηλά πλατάνια, που περιβάλλεται από θάλασσα, με πιτσιρικάδες που κάνουν καθημερινά βουτιές στον Κεράτιο κόλπο και αμέτρητους ερασιτέχνες ψαράδες που ρίχνουν καλάμι στα νερά του Βοσπόρου περιμένοντας την τυχερή τσιμπιά.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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