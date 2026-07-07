Αθήνα-Άστρος-Τυρός: Διασχίζοντας τον όμορφο παραλιακό δρόμο της Πελοποννήσου
Αθήνα-Άστρος-Τυρός: Διασχίζοντας τον όμορφο παραλιακό δρόμο της Πελοποννήσου
Από την Αθήνα στον Τυρό, μια παραλιακή διαδρομή που αποδεικνύει ότι το ταξίδι αξίζει όσο και ο προορισμός.
Κάποιες ημέρες, νιώθεις την ανάγκη να αφήσεις πίσω την πόλη και να οδηγήσεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Να απομακρυνθείς, έστω και για λίγες ώρες, από την καθημερινότητα και τη γνώριμη ρουτίνα, για να επιστρέψεις με νέες εικόνες και ανανεωμένη διάθεση. Μερικές φορές, ακόμη και μια μικρή απόδραση αρκεί για να αλλάξει την απόδοσή μας στην εργασία, να βελτιώσει την ψυχολογία μας και να κάνει την εβδομάδα να κυλά πιο ανάλαφρα. Με αυτή τη σκέψη ξυπνήσαμε κι εμείς, αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για μια σύντομη εξόρμηση στις πρώτες καλοκαιρινές μέρες. Παρόλο που δεν είχαμε αυτοκίνητο, ξέραμε ότι στην Avis θα βρούμε σίγουρα αυτό που χρειαζόμαστε.
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