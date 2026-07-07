Στη σκιά του Ολύμπου και στο φως του Αιγαίου: Η Κεντρική Μακεδονία ως προορισμός 4 εποχών
Στη σκιά του Ολύμπου και στο φως του Αιγαίου: Η Κεντρική Μακεδονία ως προορισμός 4 εποχών
Μνημεία του παρελθόντος, πολιτισμός που «πάλλεται» και έντονος φυσικός πλούτος καθιστούν την Κεντρική Μακεδονία προορισμό παντός καιρού.
Η Κεντρική Μακεδονία είναι ένας τόπος πολλών αφηγήσεων. Από τις κορυφές του Ολύμπου μέχρι τα γαλαζοπράσινα νερά της Χαλκιδικής και από τις βασιλικές Αιγές μέχρι τη ζωντανή Θεσσαλονίκη, είναι ένας από τους πιο πολυδιάστατους προορισμούς της Ελλάδας. Είναι ένας τόπος όπου η ιστορία, ο πολιτισμός, η φύση, η γαστρονομία και η αυθεντική φιλοξενία συνυπάρχουν αρμονικά, προσφέροντας εμπειρίες που μπορούν να ικανοποιήσουν κάθε τύπο ταξιδιώτη, κάθε εποχή του χρόνου.
Οι επτά Περιφερειακές Ενότητες – Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική – συνθέτουν ένα μωσαϊκό εικόνων και εμπειριών που αλλάζει συνεχώς πρόσωπο. Άλλοτε αποκαλύπτεται μέσα από τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της, άλλοτε μέσα από τα βουνά, τα ποτάμια και τις λίμνες της, και άλλοτε μέσα από τις γεύσεις, τα αρώματα και τις ιστορίες των ανθρώπων της.
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Οι επτά Περιφερειακές Ενότητες – Ημαθία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική – συνθέτουν ένα μωσαϊκό εικόνων και εμπειριών που αλλάζει συνεχώς πρόσωπο. Άλλοτε αποκαλύπτεται μέσα από τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της, άλλοτε μέσα από τα βουνά, τα ποτάμια και τις λίμνες της, και άλλοτε μέσα από τις γεύσεις, τα αρώματα και τις ιστορίες των ανθρώπων της.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
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