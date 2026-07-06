Ο επικεφαλής της Expo 2027 εξηγεί πώς μια Παγκόσμια Έκθεση αλλάζει το μέλλον μιας πόλης
Ο επικεφαλής της Expo 2027 εξηγεί πώς μια Παγκόσμια Έκθεση αλλάζει το μέλλον μιας πόλης
Πήγαμε στο Βελιγράδι και μιλήσαμε με τον Danilo Jerinić, τον CEO της EXPO 2027 d.o.o. Belgrade.
Τρία χρόνια από τότε που η Σερβία κέρδισε το δικαίωμα να φιλοξενήσει την επόμενη Παγκόσμια Έκθεση, το Βελιγράδι μετασχηματίζεται μπροστά στα μάτια του κόσμου. Ήταν στις 21 Ιουνίου 2023 όταν το Διεθνές Γραφείο Εκθέσεων (BIE) ανακοίνωσε στο Παρίσι ότι η Σερβία ανέλαβε τη διοργάνωση της World Expo 2027, επικρατώντας σε έναν εξαιρετικά σκληρό ανταγωνισμό, που περιελάμβανε υποψήφιες χώρες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ταϊλάνδη, την Αργεντινή και την Ισπανία.
Ο Danilo Jerinić, Διευθύνων Σύμβουλος της EXPO 2027 d.o.o. Βελιγράδι, δεν έχει ξεχάσει εκείνη τη στιγμή. «Ήταν ένας πραγματικά σκληρός ανταγωνισμός. Σε κάποια φάση η Ισπανία παρουσιαζόταν ανεπίσημα ως το φαβορί. Ωστόσο, η Σερβία επένδυσε τεράστια προσπάθεια, αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά. Καταφέραμε να πείσουμε τους αντιπροσώπους ότι θα πραγματοποιήσουμε ένα σοβαρό έργο, με ισχυρό όραμα και μια χώρα έτοιμη να υποδεχτεί επισκέπτες από όλο τον κόσμο με ανοιχτές αγκάλες».
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Ο Danilo Jerinić, Διευθύνων Σύμβουλος της EXPO 2027 d.o.o. Βελιγράδι, δεν έχει ξεχάσει εκείνη τη στιγμή. «Ήταν ένας πραγματικά σκληρός ανταγωνισμός. Σε κάποια φάση η Ισπανία παρουσιαζόταν ανεπίσημα ως το φαβορί. Ωστόσο, η Σερβία επένδυσε τεράστια προσπάθεια, αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά. Καταφέραμε να πείσουμε τους αντιπροσώπους ότι θα πραγματοποιήσουμε ένα σοβαρό έργο, με ισχυρό όραμα και μια χώρα έτοιμη να υποδεχτεί επισκέπτες από όλο τον κόσμο με ανοιχτές αγκάλες».
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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