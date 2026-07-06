Από το βιβλίο στην οθόνη: Ταινίες των Βούλγαρη και Ρενουάρ με ελεύθερη είσοδο
Από το βιβλίο στην οθόνη: Ταινίες των Βούλγαρη και Ρενουάρ με ελεύθερη είσοδο
Στο Σπίτι του Βιβλίου προβάλλονται οι ταινίες «Χάππυ Νταίη» και «Το ποτάμι».
Λάτρεις της λογοτεχνίας ή του κινηματογράφου; Ή και τα δύο; Τότε, δεν έχετε παρά να εμπλουτίσετε τις βραδιές σας παρακολουθώντας ταινίες βασισμένες σε αριστουργήματα της ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε έναν πανέμορφο χώρο: στον νέο Κήπο του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού (ΕΛΙΒΙΠ), το Σπίτι του Βιβλίου, επί της Ερμού 134-136, στο Θησείο.
Πρόκειται για κινηματογραφικές προβολές, απόρροια συνεργασίας του ΕΛΙΒΙΠ και του Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, οι οποίες εγκαινιάζουν τις δράσεις εξωστρέφειας και συνεργειών στον νέο χώρο του ΕΛΙΒΙΠ. Η δεύτερη συνεργασία των δύο οργανισμών περιλαμβάνει την προβολή των ταινιών «Χάππυ Νταίη» του Παντελή Βούλγαρη και «το ποτάμι» του Ζαν Ρενουάρ, που θα προβληθούν στις 8 και 9 Ιουλίου, αντίστοιχα.
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