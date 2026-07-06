Το Ροζέ που ταιριάζει με όλες τις καλοκαιρινές αναμνήσεις μας

Στα επόμενα καλοκαιρινά τσουγκρίσματα, με τους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε δίπλα μας και με ποτήρια λουσμένα στον ήλιο.