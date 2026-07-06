Το Ροζέ που ταιριάζει με όλες τις καλοκαιρινές αναμνήσεις μας
Το Ροζέ που ταιριάζει με όλες τις καλοκαιρινές αναμνήσεις μας
Στα επόμενα καλοκαιρινά τσουγκρίσματα, με τους ανθρώπους που επιλέγουμε να έχουμε δίπλα μας και με ποτήρια λουσμένα στον ήλιο.
Είναι ένα καλοκαιρινό απόγευμα με ένα ελαφρύ, δροσερό αεράκι, μπροστά σου το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και η επιβλητική, άγρια ομορφιά των Κυκλάδων. Γκρεμοί και θάλασσες. Δίπλα σου, στο τραπεζάκι, το ένα πιάτο έχει μανούρι με ψητό ροδάκινο, ενώ το άλλο ένα κριθαρότο θαλασσινών.
Ανάμεσά τους, δύο ποτήρια με Μοσχοφίλερο Ροζέ Μπουτάρη, που τα λούζουν οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου όσο εκείνος δύει. Απέναντί σου, ο άνθρωπος που έχεις επιλέξει να μοιραστείς αυτή τη θέα και από πάνω σας η ίδια σκέψη: Ας ήταν όλα τα απογεύματά μας σαν αυτό.
Το καλοκαίρι όλα φαίνονται πιο όμορφα, πιο απλά. Όλα συνθέτουν μια εικόνα που θα θέλαμε να κρατήσει περισσότερο, μέσα στα μισόκλειστα μάτια μας. Ο ήλιος που καίει και στεγνώνει το αλάτι που έχει μείνει ακόμα στο κορμί μας. Το λευκό και μπλε καρό τραπεζομάντηλο που απλώνεται πάνω στο ξύλινο, τετράγωνο τραπεζάκι. Το κύμα που σκάει στην προβλήτα και ακούγεται σαν ένα ακόμη μέλος της παρέας μας. Η ανυπομονησία να έρθουν τα φαγητά για να πάρουμε πίσω τις δυνάμεις που χάσαμε στη θάλασσα και το μαγιό που ακόμα στεγνώνει πάνω μας. Το κρασί που φτάνει πρώτο στο τραπέζι για την απαραίτητη πρόποση, «Καλό καλοκαίρι», και δροσίζει κάθε ζεστή μας στιγμή. Στο τραπέζι φτάνουν γαρίδες σχάρας με λεμόνι, καλαμάρι ψητό, χταπόδι ξιδάτο και ceviche λευκού ψαριού. Τίποτα δεν θα μπορούσε να συνδυαστεί καλύτερα με την ελαφριά, ζωηρή και ευχάριστα δροσερή γεύση του Μοσχοφίλερου Ροζέ Μπουτάρη, που με την έντονη προσωπικότητά του, τον αρωματικό του χαρακτήρα και την απολαυστική, μακρά επίγευσή του, μας κρατά συντροφιά σε μια ακόμη καλοκαιρινή ανάμνηση.
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Ανάμεσά τους, δύο ποτήρια με Μοσχοφίλερο Ροζέ Μπουτάρη, που τα λούζουν οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου όσο εκείνος δύει. Απέναντί σου, ο άνθρωπος που έχεις επιλέξει να μοιραστείς αυτή τη θέα και από πάνω σας η ίδια σκέψη: Ας ήταν όλα τα απογεύματά μας σαν αυτό.
Το καλοκαίρι όλα φαίνονται πιο όμορφα, πιο απλά. Όλα συνθέτουν μια εικόνα που θα θέλαμε να κρατήσει περισσότερο, μέσα στα μισόκλειστα μάτια μας. Ο ήλιος που καίει και στεγνώνει το αλάτι που έχει μείνει ακόμα στο κορμί μας. Το λευκό και μπλε καρό τραπεζομάντηλο που απλώνεται πάνω στο ξύλινο, τετράγωνο τραπεζάκι. Το κύμα που σκάει στην προβλήτα και ακούγεται σαν ένα ακόμη μέλος της παρέας μας. Η ανυπομονησία να έρθουν τα φαγητά για να πάρουμε πίσω τις δυνάμεις που χάσαμε στη θάλασσα και το μαγιό που ακόμα στεγνώνει πάνω μας. Το κρασί που φτάνει πρώτο στο τραπέζι για την απαραίτητη πρόποση, «Καλό καλοκαίρι», και δροσίζει κάθε ζεστή μας στιγμή. Στο τραπέζι φτάνουν γαρίδες σχάρας με λεμόνι, καλαμάρι ψητό, χταπόδι ξιδάτο και ceviche λευκού ψαριού. Τίποτα δεν θα μπορούσε να συνδυαστεί καλύτερα με την ελαφριά, ζωηρή και ευχάριστα δροσερή γεύση του Μοσχοφίλερου Ροζέ Μπουτάρη, που με την έντονη προσωπικότητά του, τον αρωματικό του χαρακτήρα και την απολαυστική, μακρά επίγευσή του, μας κρατά συντροφιά σε μια ακόμη καλοκαιρινή ανάμνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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