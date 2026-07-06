O Έλληνας που προμηθεύει με αγνά προϊόντα τους πιο γνωστούς Γάλλους σεφ στο Παρίσι
O Έλληνας που προμηθεύει με αγνά προϊόντα τους πιο γνωστούς Γάλλους σεφ στο Παρίσι
Συνέντευξη με τον Αλέξανδρο Ράλλη που προμηθεύει με αγνά προϊόντα της Μάνης και της Καλαμάτας εστιατόρια του Παρισιού
Πίσω από το «Profil Grec» βρίσκεται ο Αλέξανδρος Ράλλης, ένας αυθεντικός άνθρωπος, όσο και τα προϊόντα του. Δεν τον ενδιαφέρουν τόσο το εμπόριο ή τα concepts, όσο το να διασχίζει τη Μάνη με το σκούτερ του, συνήθως με παρέα, αναζητώντας μια παραγωγό αλατιού που έχει πάει να ξεκοκαλίσει ψάρια στην παραλία, να παίρνει έναν δρόμο με ατελείωτες στροφές μόνο και μόνο για να ανασάνει το άρωμα των λουλουδιών ενός μελισσοκόμου, να λαχανιάζει στο βουνό για να μαζέψει ένα ματσάκι ρίγανη μπροστά στο πιο όμορφο πανόραμα του κόσμου, να καλλιεργεί τις μητρικές ελιές για να φτιάξει πολυτελές λάδι. Μοιάζει με την παριζιάνικη εκδοχή του Ζακ Γαλιφιανάκη και προμηθεύει εστιατόρια όπως αυτά του Alain Passard, του Pierre Gagnaire, του Bruno Verjus και πολλών άλλων.
Μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας
Γεννήθηκε στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού από Έλληνες γονείς. Αγάπησε την Ελλάδα μέσα από την αγάπη που έτρεφε από παιδί για τη γιαγιά του, στην Καλαμάτα. «Κλασική Ελληνίδα γιαγιά: δυνατή γυναίκα και φοβερή μαγείρισσα», μου έλεγε στο τηλέφωνο και συμπλήρωνε: «με άγγιζε». Μετά τις σπουδές του στην Ιστορία και την Κοινωνιολογία στο Paris 10 Nanterre, το 2008 άρχισε να καλλιεργεί ελιές στην Καλαμάτα, στο κτήμα που του είχε αφήσει η μητέρα του, και έτσι έφερνε συσκευασίες των 5 λίτρων με λάδι στο Παρίσι. Και του έλεγαν στο Παρίσι: «φέρε λάδι», «φέρε φέτα».
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
Μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας
Γεννήθηκε στο 14ο διαμέρισμα του Παρισιού από Έλληνες γονείς. Αγάπησε την Ελλάδα μέσα από την αγάπη που έτρεφε από παιδί για τη γιαγιά του, στην Καλαμάτα. «Κλασική Ελληνίδα γιαγιά: δυνατή γυναίκα και φοβερή μαγείρισσα», μου έλεγε στο τηλέφωνο και συμπλήρωνε: «με άγγιζε». Μετά τις σπουδές του στην Ιστορία και την Κοινωνιολογία στο Paris 10 Nanterre, το 2008 άρχισε να καλλιεργεί ελιές στην Καλαμάτα, στο κτήμα που του είχε αφήσει η μητέρα του, και έτσι έφερνε συσκευασίες των 5 λίτρων με λάδι στο Παρίσι. Και του έλεγαν στο Παρίσι: «φέρε λάδι», «φέρε φέτα».
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
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