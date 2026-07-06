Καλοκαιρινές βουτιές στους Δολομίτες
Καλοκαιρινές βουτιές στους Δολομίτες
7 λίμνες για κολύμπι, θαλάσσια σπορ ή απλό ρέμβασμα στους Δολομίτες της Ιταλίας
Οι Δολομίτες είναι γνωστοί για τα εξαιρετικά χιονοδρομικά τους, τις δυναμικές πίστες τους και τα καταπληκτικά χειμερινά resorts ωστόσο όταν το χιόνι φεύγει αφήνει να φανεί ένα συγκλονιστικό καταπράσινο τοπίο, με λίμνες, ποτάμια, καταρράκτες και λιβάδια από πολύχρωμα λουλούδια. Μαγευτικά τοπία που μπορείτε να εξερευνήσετε είτε πεζοπορώντας είτε με το ποδήλατό σας.
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