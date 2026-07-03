Καλοκαίρι στην Επίδαυρο: Χορός στην Αντιγόνη και Βάκχες με τους Tiger Lillies
Καλοκαίρι στην Επίδαυρο: Χορός στην Αντιγόνη και Βάκχες με τους Tiger Lillies
Καλοκαίρι στην Επίδαυρο: Χορός στην Αντιγόνη και Βάκχες με τους Tiger Lillies.
Ως ένα πεδίο συνάντησης ανθρώπων και –κατά την αρχαιότητα– σύνδεσης της ψυχικής κάθαρσης με τη σωματική ίαση, το καμωμένο με απαράμιλλη ομορφιά Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου υποδέχεται και φέτος, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, θεατρόφιλους και μη, σε ένα πρόγραμμα αποτελούμενο από σύγχρονες δραματουργίες και νέες, πολύπτυχες προσεγγίσεις του Αρχαίου Δράματος.
«Στην Επίδαυρο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με ιδιαίτερες αναγνώσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, σε γνωστά αλλά και ορισμένα σπανίως παρουσιαζόμενα έργα. Διαφορετικά πεδία των παραστατικών τεχνών –όπως το θέατρο, ο χορός και η όπερα– συνυφαίνουν το φετινό πρόγραμμα, με στόχο την ανάδειξη της διαχρονικής αξίας και της δυναμικής της αρχαίας δραματουργίας», διευκρινίζει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ ΑΕ, Μιχαήλ Μαρμαρινός, σε σχετικό του σημείωμα για το φετινό πρόγραμμα στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου το οποίο, εκτός από την όπερα «Μήδεια» που παρουσιάστηκε από την Εθνική Λυρική Σκηνή τον προηγούμενο μήνα, συνεχίζεται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με τις τραγωδίες «Πέρσες» του Αισχύλου, «Άλκηστις», «Τρωάδες», «Βάκχες» και «Ίων» του Ευριπίδη, «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, και τις κωμωδίες «Ειρήνη» και «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη.
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