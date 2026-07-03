Η τέχνη του να αναδεικνύεις έναν τόπο μέσα από το κρασί
Η τέχνη του να αναδεικνύεις έναν τόπο μέσα από το κρασί
Πάνος & Σπύρος Ζουμπούλης: «Στις Κυκλάδες, κάθε κρασί γεννιέται από τη γη και ολοκληρώνεται από τους ανθρώπους που το ονειρεύτηκαν».
Το Αιγαίο δίνει κρασιά με έντονη τοπική ταυτότητα και χαρακτήρα, άλλοτε μέσα από τα ηφαιστειακά εδάφη της Σαντορίνης, άλλοτε από τους ορεινούς αμπελώνες της Νάξου, τα αμπέλια της Σύρου και τις πιο άγριες πλαγιές της Άνδρου.
Κι αυτό γιατί κάθε νησί έχει τη δική του προσωπικότητα, τη δική του ενέργεια, τις δικές του δυσκολίες και τις δικές του υποσχέσεις. Σε κάθε γη των Κυκλάδων το φως είναι διαφορετικό, το χώμα συμπεριφέρεται αλλιώς, ο αέρας δοκιμάζει με διαφορετικό τρόπο τις καλλιέργειες. Και μέσα από αυτή τη σκληρή, αλλά γενναιόδωρη πραγματικότητα, γεννιούνται κρασιά με το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό κρασί αφηγείται τη δική του ιστορία, όχι αντιγράφοντας διεθνή πρότυπα, αλλά αναδεικνύοντας την καταγωγή, τον τόπο και τους ανθρώπους του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Κι αυτό γιατί κάθε νησί έχει τη δική του προσωπικότητα, τη δική του ενέργεια, τις δικές του δυσκολίες και τις δικές του υποσχέσεις. Σε κάθε γη των Κυκλάδων το φως είναι διαφορετικό, το χώμα συμπεριφέρεται αλλιώς, ο αέρας δοκιμάζει με διαφορετικό τρόπο τις καλλιέργειες. Και μέσα από αυτή τη σκληρή, αλλά γενναιόδωρη πραγματικότητα, γεννιούνται κρασιά με το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα. Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό κρασί αφηγείται τη δική του ιστορία, όχι αντιγράφοντας διεθνή πρότυπα, αλλά αναδεικνύοντας την καταγωγή, τον τόπο και τους ανθρώπους του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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