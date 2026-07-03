Πώς είναι η ζωή στους Λειψούς για ένα ζευγάρι που επέλεξε να μείνει στο νησί και άνοιξε ταβέρνα
Πώς είναι η ζωή στους Λειψούς για ένα ζευγάρι που επέλεξε να μείνει στο νησί και άνοιξε ταβέρνα
Καλό φαγητό, ελληνικά προϊόντα και ιστορίες καθημερινής ζωής στην άκρη του Αιγαίου
Μεσημέρι, γύρω στις 12, φτάνει το καράβι μου στους Λειψούς. Με μια πρώτη ματιά, το μικρό νησί στα βόρεια των Δωδεκανήσων μοιάζει με τις Κυκλάδες. Άσπρα σπίτια και λίγοι λόφοι, μαζί με ένα μικρό λιμάνι, συνθέτουν το σκηνικό που υποδέχεται κάθε επισκέπτη στους Λειψούς. Μέρος μικρό, μα αμέσως γοητευτικό και γεμάτο με μια αναζωογονητική ενέργεια που σε κάνει να νιώθεις άνετα και χαλαρά, λες και έχεις ξαναέρθει.
Στους Λειψούς, επισκέπτομαι την ταβέρνα “Vasilikos” και συνομιλώ με τους ιδιοκτήτες της, τον Κώστα και τη Δέσποινα. Ένα νέο ζευγάρι, σε ένα από τα πιο μακρινά νησιά της Ελλάδας, έχει σίγουρα να μας διηγηθεί πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, που μαζί με ένα πιάτο φρέσκα ψάρια ημέρας και λίγο τσίπουρο γίνονται το ιδανικό συμπλήρωμα σε μια καλοκαιρινή μέρα.
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
Στους Λειψούς, επισκέπτομαι την ταβέρνα “Vasilikos” και συνομιλώ με τους ιδιοκτήτες της, τον Κώστα και τη Δέσποινα. Ένα νέο ζευγάρι, σε ένα από τα πιο μακρινά νησιά της Ελλάδας, έχει σίγουρα να μας διηγηθεί πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, που μαζί με ένα πιάτο φρέσκα ψάρια ημέρας και λίγο τσίπουρο γίνονται το ιδανικό συμπλήρωμα σε μια καλοκαιρινή μέρα.
Διαβάστε περισσότερα: travel.gr
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