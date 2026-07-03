Διακοπές στο Ηράκλειο: Εξερευνώντας την πόλη και τα χωριά του
TRAVEL.GR

Διακοπές στο Ηράκλειο: Εξερευνώντας την πόλη και τα χωριά του

Η ιστορία περιβάλλει τη σύγχρονη πόλη και γραφικά χωριά ομορφαίνουν το ορεινό τμήμα του Ηρακλείου

Διακοπές στο Ηράκλειο: Εξερευνώντας την πόλη και τα χωριά του
Ο Χάνδακας κατά το εξελληνισμένο όνομα του διοικητικού κέντρου του κρητικού χαλιφάτου των Αράβων, η Κάντια των Ενετών, το Ηράκλειο του σήμερα, στέκει περήφανο δίπλα στο λίκνο του Μινωικού πολιτισμού και παρότι δεν σε κερδίζει με την πρώτη εντύπωση, σε κατακτά με τη ζωντάνια, τη φιλόξενη ατμόσφαιρα, τον πλούτο πολιτιστικών εμπειριών και τα κρυμμένα στον αστικό ιστό, καλοδιατηρημένα μνημεία, που κάνουν τον επισκέπτη κοινωνό της πλούσιας ιστορίας του.

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