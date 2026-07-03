Διακοπές στο Ηράκλειο: Εξερευνώντας την πόλη και τα χωριά του
Διακοπές στο Ηράκλειο: Εξερευνώντας την πόλη και τα χωριά του
Η ιστορία περιβάλλει τη σύγχρονη πόλη και γραφικά χωριά ομορφαίνουν το ορεινό τμήμα του Ηρακλείου
Ο Χάνδακας κατά το εξελληνισμένο όνομα του διοικητικού κέντρου του κρητικού χαλιφάτου των Αράβων, η Κάντια των Ενετών, το Ηράκλειο του σήμερα, στέκει περήφανο δίπλα στο λίκνο του Μινωικού πολιτισμού και παρότι δεν σε κερδίζει με την πρώτη εντύπωση, σε κατακτά με τη ζωντάνια, τη φιλόξενη ατμόσφαιρα, τον πλούτο πολιτιστικών εμπειριών και τα κρυμμένα στον αστικό ιστό, καλοδιατηρημένα μνημεία, που κάνουν τον επισκέπτη κοινωνό της πλούσιας ιστορίας του.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα