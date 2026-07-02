H Ισπανία οδηγεί την κούρσα του τουρισμού στη Μεσόγειο – Ανοδική πορεία για Ελλάδα και απώλειες για Τουρκία και Κύπρο
H Ισπανία οδηγεί την κούρσα του τουρισμού στη Μεσόγειο – Ανοδική πορεία για Ελλάδα και απώλειες για Τουρκία και Κύπρο
Πως διαμορφώνεται η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στους 4 προορισμούς τους πρώτους μήνες του έτους.
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως διαμορφώθηκαν το πρώτο μισό του έτους με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή, δημιούργησαν συνθήκες ανακατανομής της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης σε δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου. Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας τα βασικά τουριστικά μεγέθη της Ισπανίας και της Ελλάδας κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα ενώ της Τουρκίας και της Κύπρου κατέγραψαν απώλειες.
Όπως επισημαίνεται στο νέο τεύχος της σειράς μελετών «Τάσεις του Επιχειρείν» της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, τουριστικός τομέας στην Ελλάδα διατήρησε προσδοκίες ανοδικής χρονιάς ακόμη και στο αποκορύφωμα της κρίσης, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της τουριστικής ζήτησης. Το εύρημα είναι ενθαρρυντικό, αλλά όχι καθησυχαστικό. Και αυτό γιατί όσο οι γεωπολιτικές και ενεργειακές διαταραχές αποκτούν πιο συχνό και επίμονο χαρακτήρα, η προληπτική διαχείριση του αεροπορικού κινδύνου εξελίσσεται σε κρίσιμο στοιχείο της τουριστικής στρατηγικής της χώρας.
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