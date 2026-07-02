«Όπου και να πάω, πάντα θα επιστρέφω εκεί»: Το Βασιλίτσι Μεσσηνίας της ηθοποιού Ηλιάνας Γαϊτάνη
«Όπου και να πάω, πάντα θα επιστρέφω εκεί»: Το Βασιλίτσι Μεσσηνίας της ηθοποιού Ηλιάνας Γαϊτάνη
«Με το χωριό μου με συνδέει μια αόρατη κλωστή που με γυρίζει στα χρόνια της αθωότητας μου».
Πώς να μιλήσεις άραγε αντικειμενικά για τον τόπο σου; Για τον τόπο όπου έχεις μεγαλώσει, όπου βρίσκονται όλες οι παιδικές σου αναμνήσεις, όπου ζουν όλοι οι αγαπημένοι σου άνθρωποι και όπου κάθε σημείο, κάθε γωνία, σου θυμίζει κάτι αγαπημένο, δεμένο με την παιδική αθωότητα.
Αυτό το μέρος για μένα είναι το Βασιλίτσι και η Κορώνη. Λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κορώνη βρίσκεται το χωριό από το οποίο κατάγομαι, το Βασιλίτσι Μεσσηνίας. Από εκεί κατάγονται και οι δύο γονείς μου, ο Γιώργος και η Αγγελική, και εκείνοι είναι που πρωτίστως με έμαθαν να αγαπώ αυτόν τον τόπο, σαν να γεννήθηκα κι εγώ εκεί. Ο παππούς μου, ο Κώστας, και η γιαγιά μου, η Τασία, μου γνώρισαν αυτή τη γη, σπιθαμή προς σπιθαμή. Μου έμαθαν να τη λατρεύω, να τη διασχίζω και να ζω μέσα της, απολαμβάνοντας κάθε της σημείο. Το σπίτι μου βρίσκεται στην περιοχή Ζάγκα, ανάμεσα στο Βασιλίτσι και την Κορώνη. Είναι μία παραθαλάσσια περιοχή, με παραλία που ξεπερνά σε μήκος τα έξι χιλιόμετρα, καθώς ξεκινά από το Μεμί και φτάνει μέχρι την εκκλησία της Παναγίας της Ελεήστριας, στην Κορώνη, που στέκεται επιβλητική πάνω από τα απόκρημνα βράχια της, εκεί όπου η στεριά μοιάζει να συναντά τη θάλασσα.
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