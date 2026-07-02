Ένας αλλιώτικος χορός στήνεται στην Επίδαυρο
Ένας αλλιώτικος χορός στήνεται στην Επίδαυρο
Βίντεο και φωτογραφήσεις, ηχογραφήσεις από αρχειακά υλικά με αποτυπώσεις του Χορού περιλαμβάνει η έκθεση «ΧΟΡΩΝ ΧΩΡΟΣ».
Μπορεί ένας χορός να παρακινήσει και άλλους ανθρώπους να συμμετέχουν σε αυτή τη μεθυστική γιορτή των βημάτων; Σαφώς, και με συμβολικό τρόπο.
«Ταξιδεύουμε» πίσω στο 1879, μήνα Αύγουστο, οπότε και οι κάτοικοι του Λυγουριού Αργολίδας παραχώρησαν τα κτήματά τους στην Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, με σκοπό την αποκάλυψη του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου. Μία κίνηση της οποίας το αποτέλεσμα έφερε χαρά στους κατοίκους. Αποτέλεσαν, τρόπον τινά, έναν Χορό που, χάρη στην απόφαση που πήραν για τη γη τους, συνέβαλαν ώστε, τα μετέπειτα χρόνια, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου να φιλοξενήσει ποικίλους Χορούς – ομάδες ερμηνευτών στις αρχαίες τραγωδίες – και θεατές που θαρρείς χόρευαν αλλιώτικα και με αργές κινήσεις καθώς μετακινούνταν στο αργολικό θέατρο για να καθίσουν στις θέσεις τους και να παρακολουθήσουν παραστάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
«Ταξιδεύουμε» πίσω στο 1879, μήνα Αύγουστο, οπότε και οι κάτοικοι του Λυγουριού Αργολίδας παραχώρησαν τα κτήματά τους στην Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, με σκοπό την αποκάλυψη του αρχαιολογικού χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου. Μία κίνηση της οποίας το αποτέλεσμα έφερε χαρά στους κατοίκους. Αποτέλεσαν, τρόπον τινά, έναν Χορό που, χάρη στην απόφαση που πήραν για τη γη τους, συνέβαλαν ώστε, τα μετέπειτα χρόνια, το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου να φιλοξενήσει ποικίλους Χορούς – ομάδες ερμηνευτών στις αρχαίες τραγωδίες – και θεατές που θαρρείς χόρευαν αλλιώτικα και με αργές κινήσεις καθώς μετακινούνταν στο αργολικό θέατρο για να καθίσουν στις θέσεις τους και να παρακολουθήσουν παραστάσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
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