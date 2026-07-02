Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Οδηγός για την Πειραιώς 260 – Στο επίκεντρο ο χορός
Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Οδηγός για την Πειραιώς 260 – Στο επίκεντρο ο χορός
Χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις ανεβαίνουν τον Ιούλιο στην Πειραιώς 260 στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
Ως ένα ανοιχτό πεδίο συνάντησης σωμάτων, μνήμης και συλλογικής εμπειρίας, ο χορός έχει την τιμητική του στον φετινό προγραμματισμό του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου για την Πειραιώς 260, έναν χώρο όπου η τέχνη συναντά τον βιομηχανικό ιστό της πόλης και έναν χώρο ο οποίος φέτος έχει γενέθλια καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από τότε που το κτιριακό συγκρότημα της Πειραιώς 260 αποτέλεσε τον καλλιτεχνικό πυρήνα του θεσμού.
Η γιορτή είναι συνώνυμη του χορού, είναι επίσης μία υπενθύμιση ότι ο χορός αποτελεί μέσο έκφρασης που ενέχει δύναμη και στιβαρότητα και αντανακλά την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης. Για τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, τον νέο Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ ΑΕ, «η κίνηση δεν αποτελεί μια απλή καλλιτεχνική έκφραση, αλλά έναν αυτόνομο τρόπο σκέψης και μια στάση απέναντι στον κόσμο, όπου το σώμα αναδεικνύεται σε φορέα Ιστορίας και πολιτικής ευαισθησίας που διεκδικεί τον χώρο του στο παρόν».
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